В Туркменистане начиная с марта женщинам, которые работают в государственных учреждениях и организациях столицы, запретили красить и наращивать ногти, наращивать ресницы, обесцвечивать волосы и носить золотые украшения, сообщает CA-NEWS.



По данным корреспондентов «Хроники Туркменистана», в эти дни парикмахерские и салоны красоты в Ашхабаде обходят работники хякимликов и «рекомендуют» исключить из списка услуг наращивание ресниц и ногтей, а также обесцвечивание волос.



Отметим, что эти услуги пользуются большой популярностью у туркменских женщин.

Например, цена за наращивание ресниц начинается от 150 манатов ($43 по официальному курсу и $11 по курсу черного рынка).

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