Объем денежных переводов из России в Таджикистан по итогам 2017 года увеличились на более чем $600 млн. по сравнению с 2016 годом и составили $2 млрд. 536 млн. Таковы данные Центробанка России, который обновил данные по трансграничным переводам физических лиц по основным странам-контрагентам, сообщает Мigrant.news.tj.

Судя по данным, средняя сумма одного перевода по итогам прошлого года составила $98. При этом резиденты России перечислили в Таджикистан сумму в $717 млн., а не резиденты $1 млрд. 819 млн.

Валютная структура денежных переводов из России в Таджикистан: 83% российские рубли, 16% доллары США и 0,1% ЕВРО.

Наблюдается значительный рост объема денежных переводов из России в страны СНГ — по итогам трех кварталов 2017 года переведено $12,9 млрд.

Так, денежные переводы из России в Узбекистан по итогам 2017 года составили $3 млрд. 902 млн., в Кыргызстан – $2 млрд. 211 млн., в Казахстан – 709 млн., в Азербайджан – 893, в Армению – 1 млрд. 65 млн. и в Туркменистан – 2 млн.

По итогам 2016 года объем переводов из России в Таджикистан составил $1 млрд. 929 млн. и это на $651 млн. В 2015 году было переведено $1 млрд. и 278 млн., в 2014 году было $3 млрд. 831 млн. и в 2013 год — $4 млрд. 155 млн.

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