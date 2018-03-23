Социальные сети бурлят: таджикистанцы и узбекистанцы делятся эмоциями после того, как съездили друг к другу в гости на эти долгие, наврузовские выходные.

«Что же: решение принято, граница открыта! Ба пеш! Выехали в сторону границы таджикско-узбекской в 8:00 утра. На машине. Никакой критики - только инфо. С нашей стороны границы- лёгкий бардак, легкий хаос и нелегкий мат в сторону граждан. Но проходят все! На нашей стороне машину осматривал 1 человек таможенной службы. Со стороны братского Узбекистана 5-6 офицеров пограничной службы и 2 человека таможни - осмотрели очень тщательно мое авто. Строго, но вежливо! За это им плюс», - рассказал в паблике в ФБ «Мы таджикистанцы» Farkhod Sanginov и добавил, что «всё, всё в Узбекистане намного дешевле».

Кстати тема о том, что продукты и не только в соседней стране значительно дешевле, чем в Таджикистане, стала ключевой в постах таджикистанцев, которые побывали на выходных в Узбекистане.

«В Узбекистане есть узбекская RC-COLA, - рассказывает на своей странице в ФБ Иброхим Очилов, - которая на вкус как SINALCO, так что наша вкуснее! И на заметку: ячейка яиц стоит 12-13 сомони».

Иброхим Очилов, ФБ

Пользователи соцсетей отмечали и радушие со стороны граждан Узбекистана.

«Больше 20 лет мы не видели друг друга, и толком ничего не знали друг о друге, а теперь встретились, и как будто не было раздора, мы реально братья с узбеками, мы самые близкие народы во всем регионе», - восхищается ParvizXZ.

Другой пользователь Seyid Nasirkhan Marufzade рассказал на эту тему целую историю:

«Мы остановили машину чтобы добраться до Торгового центра «Мега Планет» (в Ташкенте – прим.ред.) и случайно в машине оставили совсем новый, дорогой смартфон (дело в том, что мы не успели купить узбекскую симкарту, и там была наша таджикская, и она не работала). Мы подумали, что, хай, ладно то, что случилось - уже случилось, город большой - невозможно найти эту машину. Представляете, ни прошло и десяти минут, как этот шофёр приехал, нашёл нас в торговом центре и отдал смартфон.

Когда мы спросили, о том, что телефон был на заднем сиденье, как вы его нашли? Он ответил, что другой клиент, которого подобрал после нас, оказался местный узбек, увидел и отдал шофёру. Они спокойно могли оставить себе этот смартфон: и тот, кто нашёл, и тот, кто отдал. Они оба герои. Мы решили вознаградить его деньгами, но знаете, что он ответил?: «Мы братский народ, вы наши гости», и категорически отказался от вознаграждения».

Впрочем, не только таджикистанцы в восхищении от узбекского гостеприимства, удивляются и сами узбекистанцы, которые тоже в эти дни приезжали к нам.

«Спасибо Таджикскому народу за гостеприимство! – написал в соцсети Нодир Ахмедов из Самарканда. - Вчера на своем авто ехал в Душанбе со стороны Самарканда! Хорошие, вежливые сотрудники ГАИ! Братскому народу Таджикистана - всем вам низкий поклон за гостеприимство! Никогда не был в Таджикистане, вчера первый раз поехал, покатался на своем авто по городу Душанбе, Пенджикенту, все отлично - проблем нет! Респект узбекскому и таджикскому народам! Спасибо нашим президентам».

«На дорогах Самарканда сплошь таджикские номера», - писали узбекские пользователи.

Фото из соцетей

Кстати, в популярных таджикских пабликах в ФБ теперь много новых участников из Узбекистана, в популярных группах Узбекистана - из Таджикистана.

«Ребята, вот вам карта метро в Ташкенте», - поделился фотографиями пользователь Бобур Феникс.

Другой - Отабек Фатхуллаев - расписал подробную инструкцию о том, где поесть в Ташкенте, где обменять валюту.

Некоторые пользователи из Узбекистана и вовсе оставляли свои номера телефонов и предлагали помощь таджикистанцам, те в ответ делали тоже самое.

«Автомобили с тонированными стеклами запрещены в Узбекистане, а вот наши там катаются на таких машинах спокойно. Вот такое уважение к своим гостям. Молодцы братья узбеки, спасибо господин Мирзияев», - написал в паблике «Мы – таджикистанцы» администратор группы Шухрат Джураев.

«Я вообще теперь фанатка Мирзияева. После его визита к нам», - отметила Нигина Мурзамбекова.

«Я тоже», «Я тоже», «Я тоже», - писали другие пользователи.

«Мы поехали в Самарканд с бабушкой. Я повез ее на своей машине, ей 79 лет, – рассказывает на своей странице в ФБ Nodir Ibroghimov, - и она всю дорогу молчала, Самарканд – это ее родина и она часто говорила, что никогда больше там не побывает. Но побывала. Спасибо всем, кто стал невольным исполнителем её мечты, слава нашим братским народам. Пусть так теперь будет всегда».

Пользователь из Узбекистана Шухрат Атакулов пригласил всех в Самарканд, предложив о городе всю информацию и пригласив таджикистанцев в группу о Самарканде.

Следует отметить, что в апреле между странами возобновится автобусное сообщение. Автобусы будут курсировать в пять городов Узбекистана - Ташкент, Самарканд, Денау, Термез и Фергану.

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