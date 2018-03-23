В середине марта стало известно, что в Facebook произошла крупная утечка персональных данных пользователей. Спустя несколько дней в российском сегменте фейсбука появился странный слух о новой проверке безопасности, которую якобы ввел сам Марк Цукерберг, пишет Медуза.

Пользователи утверждали, что можно проверить свой аккаунт, написав в посте или комментарии аббревиатуру BFF. По их словам, она показывает, скомпрометированы данные пользователя или нет. Если буквы стали зелеными — значит, все хорошо, и учетная запись защищена, а если они остались черными, то надо срочно менять пароль.

Но пользователи ошиблись. ВFF («best friends forever» — «лучшие друзья навсегда») — это статус из сервиса Facebook Delight, который автоматически выделяет слова-триггеры и добавляет к ним анимацию. В Facebook Delight есть несколько фраз на русском языке — «Поздравляю», «Мои поздравления» и «Я люблю тебя» — их социальная сеть выделяет оранжевым и красным цветом. Всего в сервисе несколько десятков слов и аббревиатур на разных языках.

«Доверие между Facebook и людьми нарушено»

Основатель Facebook Марк Цукерберг впервые прокомментировал ситуацию с утечкой данных 50 миллионов пользователей, к которой причастна компания Cambridge Analytica.

Цукерберг заявил, что компания еще в 2014 году приняла необходимые меры защиты, запретив приложениям собирать у пользователей данные об их друзьях. «Но мы также совершили ошибки, и нам нужно сделать больше», — написал он.

По его словам, теперь Facebook закроет приложениям доступ к данным пользователей, которые не открывали его три месяца. По умолчанию программы будут иметь доступ лишь к имени, фотографии и адресу электронной почты; для доступа к постам и другим личным данным разработчикам придется заключать с ними договор.

Facebook также проверит все приложения, которые собирали большие объемы информации до 2014 года; разработчики, не согласные на проведение проверки, будут удалены с платформы.

По словам Цукерберга, в 2015 году Facebook узнал от The Guardian, что Александр Коган, собравший данные 50 миллионов пользователей с помощью онлайн-теста, передал эту информацию Cambridge Analytica. Тогда Facebook потребовал удалить эти данные и документально подтвердить это, однако теперь выяснилось, что Cambridge Analytica, возможно, на самом деле не удалила информацию.

После публикаций об утечке 50 миллионов данных пользователей фейсбука акции упали. В США началась кампания с призывами удалять аккаунты в фейсбуке из-за того, что компания плохо защищает пользовательские данные.