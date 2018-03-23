«АП» продолжает свой проект «Я - женщина, и я могу!», в котором говорит только о женщинах. Но сегодня о них говорят мужчины, а точнее рассказывают, каким образом их довольно успешные жены справляются сразу с несколькими ролями - бизнес-вумен, супруги, мамы.

Антон Севальнев, супруг бизнесвумен Зебуннисо Солиевой:

- С Зебо мы познакомились на теннисном корте. Она хотела научиться играть в теннис, а я был ее тренером. Моя «ученица» была настолько привлекательной, деликатной, творческой и умной, что наше общение уже через несколько месяцев переросло в нечто большее. Мы общались легко и непринужденно часами, у нее отличное чувство юмора, так что немудрено, что я влюбился очень быстро. Кстати, играть в теннис хорошо она так и не научилась.

Зебо занимается гостиничным бизнесом, а также является одним из самых успешных йога-коучей в стране, широко пропагандирует здоровый образ жизни. Хоть я еще пока далек от идеалов ЗОЖ, но уже прислушиваюсь к ее советам, периодически устраиваю себе детокс дни. Ее идея жизни без лекарств мне очень импонирует.

Супруги Антон Севальнев и Зебуннисо Солиева

Мне кажется, Зебо – отличный пример современной таджикской женщины, которая умеет раскрывать свой потенциал и успешно реализует свои идеи. Мне нравится, что моя супруга не останавливается на достигнутом, она всегда интересуется, изучает что-то новое. Поэтому мне с ней никогда не скучно.

За годы нашей совместной жизни я научился у Зебо - любить. Звучит наверно банально, но этот момент очень важен для меня. Бывали периоды, когда наши отношения были под угрозой разрыва, и Зебо была как маяк, не давала сбиться с правильного курса. Преданность и безусловная любовь моей супруги помогала мне двигаться вперед.

Я всегда знал, что возьму в жены только восточную женщину. Жить с такой женщиной, как Зебо, не сложно, в ней, как и в каждой таджикской женщине, заложено умение сочетать в себе успешность и уважение к мужу.

Ей удается оставлять свою деловитость и официоз на работе, а дома превращаться в ласковую, заботливую, терпеливую супругу и маму троих детей.

Максуд Пулатов, супруг арт-директора и совладельца рекламной компании «Next View» Зарины Пулатовой:

- Мы познакомились с Зариной совершенно случайно, и меня покорило то самое «страшное», что есть у женщины – ее взгляд! Он был такой глубокий и проницательный, что я сразу почувствовал непреодолимую тягу к ней. Тут я понял - это любовь.

Зарина - одна из совладельцев и арт-директор «Next View». За последние годы, благодаря правильно выбранной стратегии, а именно тому, что они сфокусировались на проведении ивентов, «Next View» успешно работает с топовыми компаниями нашей страны, взаимодействуют со звёздами таджикской эстрады, приглашают на рынок Таджикистана профессионалов из-за рубежа. За кулисами об агентстве, в котором работает моя супруга, говорят: «Если вы хотите провести мероприятие на высоком уровне, обращайтесь в «Next View». Наверное, это и можно назвать успехом. Хотя, как говорит Зарина, главное, чтобы человеку нравилось то, что он делает. И это основной момент: любить и делать свою работу со страстью, а успех - дело прикладное.

Максуд и Зарина Пулатовы

Не могу сказать, что я чему-то научился у своей жены. По крайней мере, пока. Но все чаще обращаю внимание на ее природную интуицию. Часто бывают ситуации, когда логически напрашивается какое-то решение, а Зарина говорит, что надо поступить с точностью до наоборот. И в итоге - вуаля! – она оказывается права. Так что интуиция - это то, что бы я хотел у неё перенять.

В повседневной жизни Зарина - прекрасная жена и любящая мама двух замечательных сыновей. Если вы спросите, поменялась ли она под влиянием своего успеха в карьере, я отвечу – нет. Зарина, как и многие из нас, прошла через непростое время гражданской войны, и знает не понаслышке, что такое трудности. Так что в ней заложен твёрдый стержень, который трудно сломить. Но это совсем не мешает ей при этом оставаться красивой и чуткой женщиной.

Я не представляю, как можно не гордиться моей женой! Знаете, есть категория людей, которая поступает «как надо» под воздействием внешней среды. У Зарины же все исходит изнутри. Ей не нужен внешний контроль, чтобы жить правильно и это влияет на всю ее сущность. Я ещё не встречал человека, который бы так искренне жил с Богом в душе. Кажется, мне в жизни с ней очень повезло.

Расул Махкамов, супруг предпринимателя Гулбахор Махкамовой:

- Если рассказывать об истории моей любви к Гулбахор в нескольких словах, то, пожалуй, прозвучит это так: «Увидел, влюбился, женился». Она моя любовь, одна и на всю жизнь.

Супруги Махкамовы

Гулбахор является идейной и целеустремленной женщиной, воплотившей ряд успешных масштабных проектов. Она создала несколько компаний, где в общей сложности работают более 2000 человек. Я считаю ее успешной, потому что она занимается всегда только тем, что считает нужным и полезным для семьи, окружающих, себя. Она настоящая хозяйка своей судьбы и своего дела. Ни от кого не зависит, живет по своим жизненным принципам. Никто ничего ей навязать не может.

За годы совместной жизни с Гулбахор я очень многому научился: целеустремлённости, усидчивости, вере в любимое дело, принципиальности и твердости характера.

Успешная женщина успешной женщине рознь, конечно, но я не разделяю мнения о том, что с ними живется тяжело. По крайней мере, у нас не возникало проблем из-за занятости и успешности моей супруги. Ее жизненное кредо – любить и дом, и работу, семью и коллег. Конечно, иногда сложно идти в ногу с ее скоростью. Но это держит всех в тонусе.

Успех - это труд, и он не приходит к глупым, пустым, ленивым. Я уважаю все, чего она добилась своим умом и трудолюбием.

Я горжусь своей женщиной - везде и во всём. Она созидатель по своей сущности. Однако при всем ее общественном признании, ее делах, занятости, моя Гулбахор - хранительница моего очага. Люблю, горжусь и восхищаюсь.