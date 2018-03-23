Милиция города изучает причины погрома в новом детском парке "Мир сказок" в Душанбе, который произошел 21 марта.

"Виновников не ищут, идет лишь проверка очевидных фактов поломки некоторых сказочных героев детского парка", — пояснили в МВД.

Особое внимание уделено расследованию инцидента с зубами динозавров — маленькие жители Душанбе вырвали зубы доисторическому монстру, сообщает Sputnik Таджикистан.

На данный момент все карусели в "Мире сказок" починили, они функционируют в обычном режиме, лишь у одного из динозавров до сих пор отсутствуют зубы.

Культурно-развлекательный комплекс "Мир сказок" ("Дунёи афсона") открылся в столице Таджикистана 20 марта при участии президента.

По случаю празднования Навруза 21 марта все карусели и аттракционы работали бесплатно.

Asia-Plus

Однако наплыв детей оказался столь бурным, что уже к полудню через несколько часов после открытия больше половины каруселей и сказочных персонажей были уже сломаны.

С потоком людей не смогли справиться 15 сотрудников парка, в связи с чем на помощь немедленно были вызваны столько же милиционеров. Однако присоединившиеся инспектора тоже не смогли долго противостоять толпе.

Дети гладили динозавров, а самые смелые даже пытались положить руку в пасть доисторическому животному. Но излишнее любопытство детей и небрежное отношение родителей к чужому труду привело к настоящему погрому в парке.

К 16:00 вечера сотрудникам "Дунёи афсона" пришлось закрыть двери парка развлечений и не впускать посетителей - детей и взрослых просили подождать в связи с внеплановым перерывом - в это время бригада мастеров пыталась разобраться с произошедшим погромом. Кстати, эти меры вызвали возмущение у посетителей.

Кроме сломанных аттракционов, на территории парка появились горы мусора. Так, через несколько часов после открытия "Мир сказок" буквально утопал в разбросанных пакетах, пустых пластиковых бутылках из-под газировки, грязных салфетках и одноразовых тарелках.