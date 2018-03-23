Согласно итоговым данным, озвученным на заседании комиссии 23 марта, действующий президент Владимир Путин переизбрался на новый срок, получив 76,69% голосов избирателей. За него проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 человек — более половины имеющих право на участие в выборах избирателей, пишет Медуза.

Второе место на выборах занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин — он набрал 11,77% голосов (восемь миллионов 659 тысяч 206 избирателей). Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский — он набрал 5,65% (четыре миллиона 154 тысячи 985 избирателей).

Ксения Собчак получила 1,68% (один миллион 238 тысяч 31 избиратель), Григорий Явлинский — 1,05% (769 тысяч 644 избирателя), Борис Титов — 0,76% (556 тысяч 801 избиратель), Максим Сурайкин — 0,68% (499 тысяч 342 избирателя), Сергей Бабурин — 0,65% (479 тысяч 13 избирателей).

Явка на выборах президента составила 67,54% от общего числа избирателей (73 миллиона 629 тысяч 581 человек).

В общей сложности итоги голосования были отменены на 16 избирательных участках. Еще по семи участках поданы иски в суд о признании недействительным итогов голосования.

Ранее Центризбирком заявлял, что серьезных нарушений на выборах президента России 18 марта зафиксировано не было.

На заседании 23 марта глава ЦИК Элла Памфилова также выразила сожаление, что «некоторые кандидаты, имеющие в прошлом проблемы с законом, не смогли в силу избирательного законодательства принять участие в выборах». К выборам из-за судимости не был допущен оппозиционер Алексей Навальный.