Турецкая певица Зухал Олджай (Zuhal Olcay) приговорена к десяти месяцам лишения свободы за оскорбление президента страны Реджепа Эрдогана, сообщает ИА Фергана.

В декабре 2017 года Олджай, выступая на концерте, экспромтом изменила текст своей песни «Пустой мир» (Boş Vermişim Dünyayı), вставив в куплет имя президента. В результате со сцены прозвучали слова: «Реджеп Тайип Эрдоган, все пустое, все ложь. Однажды эта жизнь закончится, и вы скажете: "Это был сон"». Одновременно Олджай продемонстрировала неприличный жест. В оригинале песня должна была звучать так: «Работа, влияние, карьера, деньги – все пустое, все ложь (и далее по тексту)», пишет газета Hurriyet.

Выступление было записано на видео и вскоре привлекло внимание правоохранительных органов. За оскорбление президента в Турции предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Прокуратура требовала для Олджай в суде максимального срока.

Сама певица утверждает, что не имела в виду ничего плохого. Неприличный жест, по ее словам, был адресован одному из зрителей. При этом ранее, в 2010 году, Олджай уже была оштрафована за оскорбление государственного служащего.

Олджай родилась в 1957 году, окончила консерваторию и выпустила несколько сольных альбомов. Она является не только певицей, но и актрисой – с начала 1980-х годов сыграла различные роли во множестве фильмов и сериалов.