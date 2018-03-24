О воде и климате, отношениях с соседями в Центральной Азии, об Афганистане - в интервью президента Таджикистана Эмомали Рахмона русской службе телевидения ООН.

«В современных условиях государства Центральной Азии играют важную роль в решении актуальных проблем, связанных с укреплением региональной безопасности», - заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в интервью русской службе телевидения ООН, сообщает пресс-служба главы государства.

«Народы Центральной Азии связаны друг с другом многовековыми узами братства и добрососедства. Мы имеем общую историю, религию, культуру и традиции. Обладая энергетическим и природным потенциалом, уникальными транспортно-коммуникационными возможностями, Центральная Азия имеет важное геополитическое значение и процессы, происходящие в регионе, оказывают влияние на развитие многих стран и целых регионов», - отметил глава Таджикистана.

По его словам, в настоящее время Таджикистан и весь регион Центральной Азии сталкивается с серьезными проблемами, которые создают угрозу их безопасности. Достижение положительных результатов в борьбе с этими угрозами во многом зависит от совместных и скоординированных действий на региональном уровне.

«Отрадно отметить, что в последнее время в Центрально-азиатском регионе укрепляется стремление государств к региональному сотрудничеству. Перспективы внутри регионального сближения требуют от нас расширения сотрудничества на основе равноправия, доверия, партнерства и добрососедства», - сказал Рахмон.

Он подчеркнул, что политика Таджикистана в этом направлении исходит из необходимости формирования эффективной системы межгосударственного взаимодействия по обеспечению региональной стабильности и устойчивого социально-экономического со-развития.

«Я уверен, что недавно прошедшая в Астане Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, как новая площадка для сближения, станет фактором наращивании взаимоотношений между странами региона в совместной реализации новых программ и проектов, отвечающих долгосрочным интересам всех государств региона», - заявил Рахмон.

Отвечая на вопрос об активной внешней политике и роли Таджикистана в решении глобальных водных вопросов и проблем, Эмомали Рахмон отметил, что все инициативы в данном вопросе нацелены на создание широкой и гибкой платформы по обсуждению и поиску оптимальных и рациональных путей решения проблем и задач, связанных с водными ресурсами.

«Международное десятилетие действий «Вода для жизни», 2005-2015 годы, Международный год чистой воды (2003), Международный год водного сотрудничества (2013) и Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы, являются важными глобальными инициативами Таджикистана. Именно на формирование конструктивного водного диалога, нацелены все наши усилия и начинания, так как любой водный вопрос можно разрешить только путем сотрудничества и налаживания партнерских, доверительных и взаимовыгодных отношений. Другого пути просто нет», - заявил глава Таджикистана.

По его словам, наряду с формированием диалоговой площадки, нынешнее водное Десятилетие будет содействовать выработке и внедрению эффективных мер на всех уровнях в достижении устойчивого управления водными ресурсами.

«В целом мы полагаем, что Десятилетие создаст прочную основу для консолидации наших усилий, направленных на дальнейшее решение этих вопросов. Мы надеемся, что Десятилетие откроет новую главу в усилиях международного сообщества по достижению согласованных на международном уровне целей устойчивого развития в области водных ресурсов», - отметил Рахмон.

Говоря о негативных последствиях изменения климата, президент Таджикистана рассказал о многолетних наблюдениях специалистов Таджикистана, которые свидетельствуют об усилении влияния климатических изменений на природу и социально-экономическое положение в стране и регионе.

Согласно этим наблюдениям, за последние шестьдесят лет среднегодовая температура воздуха в Таджикистане повысилась на один градус по Цельсию; возросла частота и интенсивность стихийных явлений, связанных с водой и метеорологией, нарушилась амплитуда маловодных и многоводных сезонов, наблюдается резкий межсезонный переход, который ранее был более плавным. Все очевиднее становится негативное влияние изменения климата на количество и качество пресноводных ресурсов. Вследствие климатических изменений на территории Таджикистана около тридцати пяти процентов ледников деградировали.

«На мой взгляд, в первую очередь мы должны концентрировать усилия на подготовку и принятие адаптационных мер, которые представляют собой важный компонент устойчивого развития. Ключевой же составляющей наших общих усилий в борьбе с изменением климата остается финансирование. Без надлежащего финансирования мер по сокращению вредных выбросов и адаптации, а также по передаче технологий все наши добрые намерения могут остаться нереализованными», - сказал глава государства.

Ситуация в Афганистане также стала темой интервью.

По мнению Эмомали Рахмона, развитие военно-политической ситуации в Афганистане в последнее время вызывает особую озабоченность. Обстановка в этой соседней стране имеет тенденцию к дальнейшему обострению.

«В свете этого считаем весьма актуальным совместную выработку необходимых мер по обеспечению региональной безопасности и стабильности, в том числе для борьбы с незаконным распространением наркотических средств. Развитие ситуации в Афганистане за последние десятилетия показывает, что терроризм и экстремизм невозможно искоренить только силовыми методами. Сегодня на первый план должны выходить социальные и экономические факторы борьбы с этими негативными явлениями», - отметил он.

По его словам, Таджикистан поддерживает усилия мирового сообщества и народа Афганистана по всестороннему решению проблем этой страны.

«В рамках совместной деятельности мирового сообщества в Афганистане, Таджикистан и в дальнейшем будет вносить свой практический вклад, в том числе в дело его социально-экономического развития. На наш взгляд, процесс национального примирения в этой стране будет иметь успех только в том случае, когда будет идти непрерывный процесс миростроительства», - подчеркнул Рахмон.

По его словам, Таджикистан сегодня экспортирует в Афганистан электроэнергию, строительные материалы, продукцию сельского хозяйства, минеральные удобрения и продукты питания.

«Мы предлагаем обратить особое внимание на вопросы образования и подготовки национальных кадров, которые являются важным элементом в обеспечении мира, согласия и экономического развития Афганистана. Дальнейшая эскалация конфликта в этой стране чревата долгосрочными негативными последствиями, как для этой страны, так и для всего региона. Поэтому, считаем необходимым согласовать комплексную и всесторонне обоснованную стратегическую программу совместных действий по достижению мира и согласия в Афганистане», - подчеркнул президент Таджикистана.

В заключении интервью Эмомали Рахмон поздравил коллектив, сотрудников системы ООН и всех телезрителей с международным праздником Навруз, и пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов. Он также признательность всем странам-членам и подразделениям ООН за содействие в продвижении и реализации глобальных водных инициатив.

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