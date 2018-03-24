Один убит, один ранен, 32 кг опиума и более 1 кг гашиша – таков результат боестолкновения на границе между таджикскими пограничниками и афганскими контрабандистами, произошедшего 21 марта на таджикско-афганской границе.

Инцидент произошел днем на территории погранотряда «Хамадони», сообщили в пресс-центре погранвойск ГКНБ Таджикистана.

В пресс-центре сообщили, что на территорию Таджикистана пытались проникнуть и провести на территорию Таджикистана партию наркотиков четверо контрабандистов – граждане Афганистане.

«Однако, между таджикскими пограничниками и нарушителями границы завязалась перестрелка, в результате один наркокурьер был обезврежен, второй был ранен, двум другим удалось скрыться на сопредельной территории Афганистана», - сообщили в пресс-центре.

В ходе осмотра места происшествия, было обнаружено 32 килограмма опиума и свыше 1 килограмм гашиша.

Кроме этого, по данным пресс-центра, 20 марта на КПП “Нижний Пяндж” в ходе осмотра автомашины “Дулан” под управлением гражданина РТ пограничниками и сотрудниками таможни в специальном тайнике было обнаружено порядка 2 кг героина.

По данным фактам проводится следствие.

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