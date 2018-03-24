В данной статье, мы приведём наиболее существенные изменения в налоговом законодательстве, а также способ, которым можно только на основе данных изменений значительно смягчить ответственность даже за прошедший период.

Согласно Закону РТ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс РТ», №1511, подписанному президентом РТ 21 февраля 2018 года, в Налоговый кодекс был внесен ряд изменений и дополнений, которые существенно смягчают налоговое бремя.

Одной из главных норм, смягчающих налоговое бремя, стало снижение процентов за налоговую задолженность (часть 9 статьи 73) с 0,08% до 0,05% в день. Ранее годовой процент налоговой задолженности составлял 29,2% (0,08*365=29,2), а теперь 18,25% (0,05*365=18,25).

Также в Налоговый кодекс была добавлена целая статья (статья 2 (1)), состоящая из 4 частей, которая в значительной степени смягчает налоговое бремя и разрешает противоречия налогового законодательства. Приведём весь текст данной статьи:

1. Законы, устанавливающие новые налоги, ухудшающие положение налогоплательщиков и (или) устанавливающие ответственность за налоговые правонарушения, определяющие новые обязательства налогоплательщиков и других участников отношений, регулируемых налоговым законодательством, обратной силы не имеют.

2. Актам налогового законодательства, исключающим или смягчающим ответственность или обязательство за нарушение налогового законодательства, или обеспечивающим дополнительные гарантии для защиты прав налогоплательщиков, налоговых агентов и их представителей, в соответствии законодательством Республики Таджикистан может быть придана обратная сила.

3. Нормативный правовой акт, устанавливающий или усиливающий правовую ответственность в налоговой сфере, новые налоги или ухудшающий положение налогоплательщика, вступает в силу через месяц после его официального опубликования, если нормативным правовым актом не предусмотрено иное.

4. В случае наличия двусмысленностей и (или) противоречий между положениями настоящего Кодекса или отсутствия необходимых положений (пробелов) для регулирования налоговых отношений налоговые и (или) судебные органы принимают решение в пользу налогоплательщика.

Примечание: Под двусмысленностью и (или) противоречиями между положениями настоящего Кодекса понимается разночтение норм и (или) наличие двух или нескольких положений, противоречащих друг другу по смыслу и содержанию».

Что это значит?

Есть хозяйствующий субъект, который имел задолженность по налогам в размере 1 млн сомони, по ставке 0,08% ему были начислены проценты в размере 292 000 сомони в год. Теперь, в соответствии с новыми изменениями в части 9 статьи 73 НК РТ стало 0,05%. А учитывая норму части 2 статьи 2(1) НК РТ, которая позволяет придавать обратную силу нормам, смягчающим ответственность, размер этих процентов - 292 000 сомони – может быть снижен до 182 500 сомони. Чистая выгода - 109 500 сомони.

Также полностью исключена часть 10 статьи 24 НК: «В случае непредставления налогоплательщиком достаточных оснований для целей налогообложения, разница между ценами продажи (отчуждения) товаров (работ, услуг) и ценами их покупки или таможенными ценами ввоза принимается равной не менее 5 процентам».

Теперь станет меньше налоговых проверок. Первая плановая проверка субъекта малого предпринимательства, который работает по упрощенной системе, теперь будет проводиться не раньше, чем через три года с момента регистрации, вместо предыдущих двух лет.

Плановые проверки хозяйствующих субъектов, валовой доход которых меньше 25 миллионов сомони, проводятся не чаще одного раза в 2 года. Ранее данные правила касались хозяйствующих субъектов, валовой доход которых был меньше 15 млн сомони.

Камеральный контроль проводится не чаще одного раза в 6 месяцев, для предоставления пояснений по результатам проверки даётся не 5, а 10 дней.

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