В городе Харбин китайской провинции Хэйлунцзян загорелся пассажирский автобус, сообщает CA-News со ссылкой на телеканал CCTV.

На видео попали первые секунды пожара: автобус остановился и его охватило пламя. Пассажирам, которых было явно намного больше 50 человек, эвакуировались за минуту. Один из пассажиров получил ожоги.

Через несколько минут после возгорания автобус взорвался.

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