Манзуру Султанову хорошо знают и уважают в академических и научных кругах республики. Ее любят и ценят многочисленные воспитанники – бывшие студенты, теперь уже известные внутри и за пределами страны экономисты, менеджеры и предприниматели.

Добрым словом муаллиму вспоминают также сотни малоимущих женщин общественной организации «Саодат», руководителем которой она является на протяжении долгих лет.

«Золотой фонд» Политехнического

Манзура Музаффаровна родилась в тяжелые послевоенные годы в городе Ленинабад в семье военного. Детство и школьные годы в силу специфики работы ее отца - военного, запомнились ей частыми переездами из одного города в другой. Училась Манзура в средних школах Канибадама, Исфары, Ура-Тюбе. «Все переезды были связаны с назначениями отца по службе, - рассказывает она. – Помню, я училась в 10 классе в Исфаре, когда папу назначили на службу в Ура-Тюбе и встал вопрос о срочном переезде семьи. Все мои одноклассники во главе с классным руководителем пришли к нам домой уговаривать папу оставить меня, чтобы я завершила школу вместе со своим классом. Были слезы, просьбы, обещания, уговоры, но отец был неумолим и принял окончательное решение, которое не обсуждалось»…

Фото из личного архива семьи Султановых

В 1966 году Манзура Музаффаровна поступила в Таджикский политехнический институт, на энергетический факультет по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок». «Выбор специальности был неожиданным для всех моих близких, но не для меня, - вспоминает муаллима. - В период учебы в школе к нам на профориентацию приезжала доцент политехнического института с кафедры теоретические основы электротехники Дилбар Ашурова - красивая и уверенная молодая женщина, которая рассказала нам о специфике этого вуза и его преимуществах. Она так убедительно и профессионально поведала об институте, что вдохновила меня и моих подруг принять решение поступать именно сюда. Позже получил высшее образование по этой специальности и мой брат Шухрат. В период учебы нам посчастливилось слушать лекции известного ученого, заведующего кафедрой электропривода Валиджона Фурсатовича Юрматова, который называл нас «золотым фондом» Политехнического института, так как девушек по этой специальности обучалось очень мало. Учеба в столице для нас, выпускниц районных школ, было не очень легким, но зато мы прошли обучение у таких ученых, как Садыков Х.Р., Богачков Б.Г., Чекалин В.Г., Рустамов Т.Б., Ляшко Л.А., Бабаев Т.Б., которые внесли значительный вклад в подготовке кадров в стране».

Педагог, депутат, красавица

Много добрых слов рассказывают о Манзуре Музаффаровне ее коллеги, близкие друзья.

«Мы вместе с Манзурой ходили в детсад, потом в школу, вместе окончили политех, - вспоминает Лютфи Курбанова, которая дружит с ней уже более 65 лет. – Педагог почти с полувековым стажем, училась и проработала в одном и том же вузе всю свою сознательную жизнь! Она была самой яркой, красивой и аристократической личностью в Политехническом институте. Уже в студенческие годы Манзура была избрана депутатом Душанбинского городского совета народных депутатов и приложила все усилия для продвижения интересов студентов на различных уровнях. В 1971 году по окончании вуза ее распределили на кафедру «Экономика и организация производства», которой заведовал Бойпочо Фаттидинов. Там она начала трудовую деятельность в должности ассистента, затем работала старшим преподавателем, а после защиты кандидатской диссертации была назначена доцентом кафедры. Все эти годы Манзура Султанова принимала активное участие в общественной жизни института, была избрана членом парткома вуза, председателем профкома преподавателей института. С 1992 года продолжила трудовую деятельность в должности заведующей кафедры Филиала Политехнического института в городе Худжанде. В 1996 году была переведена на работу в Худжандский филиал Таджикского технического Университета (ХФТУТ), где вела научно-педагогическую деятельность на должностях доцента кафедры, декана факультета, заведующей кафедры «Экономика и управления». В 2010 году произошли структурные преобразования, которые привели Манзуру Музаффаровну в родные стены и по настоящее время она продолжает служить Политехническому институту Технического университета Таджикистана имени академика М. Осими в городе Худжанде. За период научно-педагогической деятельности имеет более 100 публикаций, в число которых входят научные статьи в международных и республиканских изданиях, монографии, учебники, учебно-методические материалы.

Фото из личного архива семьи Султановых

Манзура Султанова за заслуги в подготовке квалифицированных кадров имеет правительственные награды, награждена медалью «Хизмати шоиста», Знаком «Отличник народного образования Республики Таджикистан», грамотами Министерства промышленности РТ, Управления народного образования Согдийской области и города Худжанда.

Наряду с научной работой, Султанова ведет большую общественную работу по продвижению гендерной политики в Таджикистане через участие на заседаниях международной комиссии по правам ребенка ООН в Швейцарии, конференции по дискриминации женщин в Бельгии, конференции по женскому предпринимательству в Литве, семинарах по органическому земледелию и доступу женщин к ресурсам в Грузии, Украине и Казахстане.

Где бы ни работала Манзура Музаффаровна, она создавала крепкий и дружный женский коллектив. Так, в кафедре, где 80% сотрудников - это женщины, за годы ее работы 7 молодых женщин-ученых получили степени кандидатов наук.

Уроки для жизни

Все эти годы Манзура Музаффаровна не только занималась обучением студентов, но и постоянно стремилась расширять потенциал и повышать уровень своих знаний, для чего, в частности, объездила почти весь бывший Союз и многие страны мира. Знания и опыт, которые были приобретены в этих научных поездках, были с большой полезностью переданы студентам в аудиториях вуза.

Фото из личного архива семьи Султановых

Не все знают, что в успехах многих известных на сегодня компаний страны есть вклад и Манзуры Султановой.

Успешный таджикский предприниматель Мирзошухрат Муминов, вспоминая о своих студенческих годах, рассказывает следующее: «Манзура Музаффаровна, в первую очередь, создавала в аудитории комфортную атмосферу, заинтересовав каждого студента процессу обучения. Помню, как она детально объясняла тему, и делала акцент на такой результат освоения знаний, который позже можно было бы применить на практике в жизни. С уверенностью могу сказать, что когда у нас братьев, зародилась идея создания производственной компании “Яхмоси 33”, была в ней доля и моего уважаемого устода Манзуры Музаффаровны. Именно те знания и навыки, которые я получил от нее, смог успешно реализовать сегодня в предпринимательской среде Таджикистана.

О деятельности Манзуры Музаффаровны, а также о своем педагоге-кураторе рассказывает Генеральный директор ООО МДО «Арванд» Шоира Садыкова: «В первые годы независимости нашей республики и реформирования экономики страны, Манзура Султанова была одной из первых кто, имея передовой взгляд по вопросам экономики и менеджмента, знакомила студентов с этими значимыми изменениями. Лично для меня она была не только преподавателем, а наставником. Я преуспела в карьере кредитной организации, но всегда вспоминаю, что самые первые кредиты в своей жизни мы выдавали в натуральном выражении в рамках проекта «Оянда» общественной организации «Саодат», руководителем которой остается и по сегодняшний день наша муаллима».

Один из воспитанников Манзуры Султановой, глава программного отдела ПРООН в Таджикистане Мубин Рустамов так говорит о ней: «Манзура Музаффаровна является педагогом по призванию. Она относилась к своей работе с любовью и сеяла доброе, разумное в наших сердцах - своих учеников. Недаром в народе спрашивают не о родителях, а об учителях и каждый раз о хорошем специалисте говорят: у него были хорошие учителя. Мои достижения по жизни и являются достижением моей муаллимы.

«ММ» - это бренд Политехнического института

Многие коллеги Манзуры Султановой говорят о ней не только как об отличном педагоге и наставнике, но и как женщине, матери, хранительнице домашнего тепла.

«Это сильная женщина, которая успевает отдавать время, любовь и силы не только любимой профессии, работе, но и семье, - рассказывает Сулхия Баходурова, заведующая кафедрой экономической теории и управления ХПИТТУ. - Мы видели, как ее любят ее дети, внуки гордятся ею. В университете она пользуется огромным уважением. Для нее вуз – это все, она здесь училась, здесь состоялась как ученая, здесь смогла успешно реализовать свой педагогический потенциал».

По словам Баходуровой, Манзура Султанова заслужила уважение студентов, так как к каждому из своих учеников относится с уважением, учитывает индивидуальность студента, может войти в его положение, помочь советом даже в житейских проблемах.

«В то же время она требует, чтобы была отдача с точки зрения приобретения знаний. Аббревиатура «ММ», исходящая от инициалов Манзуры Музаффаровны, стала брендом нашего института. Когда говоришь "ММ", у студентов следующая ассоциация – знание, качество, пунктуальность. Студенты ее любят и уважают, и одновременно знают, что она принципиальная и требует креативности, индивидуальности, неординарности. Если это сильной студент, одни требования, если слабый она попытается найти к нему индивидуальный подход, чтобы побудить студента к получению знаний», - говорит Сулхия Баходурова.

Вспоминая своих студентов, муаллима рассказала историю о том, как она попала в Женеву.

«В этот Новый год мы с сестрой отправились к племяннице во Францию в город Лион. После поездки в Париж, племянница Зульфия выставила наши фото в социальных сетях. Пошли комментарии. И вдруг появилось известие от моей выпускницы 1998 года Абдулатиповой Хавас, которая работает в структурах ВОЗ ООН и живет в Женеве. Хавас сразу же пригласила к себе в гости. Пока я раздумывала, она купила билет и прислала мне с письмом, что будет встречать на автовокзале в Женеве. Это было одним из самых впечатляющих моментов путешествия, когда твоя бывшая студентка оказала внимание и взяла отпуск на время моего пребывания в Женеве. Путешествие в Женеву удалось на ура! Спасибо жизни, за такие моменты благодарности за свой труд!».

Хавас Абдулатипова, с которой мы связались по телефону, говорит: «Это было что-то! То, чего я добилась, это благодаря муаллиме. Она научила меня упорству. Мы гуляли по Женеве и говорили о Таджикистане, о судьбах таджикских женщин, их перспективах. Сто лет жизни ей!»

Семейные традиции

Манзура Султанова выросла в большой и дружной семье, где все дети стали достойными членами нашего общества. Ее старшая сестра - Махбуба Султанова, кандидат медицинских наук, известный в республике акушер-гинеколог, продолжает свою профессиональную деятельность в качестве консультанта в клинике города Худжанд. Старший брат - Шухрат Султанов, доктор наук, профессор Московского Государственного университета имени Ломоносова, братья Зафар и Искандар - юристы, живут и работают в Москве. Один из братьев – Рустам, выбравший профессию прокурора, к сожалению, рано ушел из жизни, отдав жизнь во время службы.

В семье Музаффара Султанова сегодня среди детей и внуков насчитывается 7 остепененных специалистов, двое готовятся к защите кандидатских диссертаций. «Отец всегда говорил - «я вышел из батраков и смог получить образование, а вы имеете всё для получения достойного образования». Вот мы и выполняем наказ своего отца, и надеюсь, эта традиция будет продолжаться в наших детях и внуках», - говорит Манзура Султанова.

Семья для муаллимы - поддержка и опора. Супруг Икром Шарипов, инженер-энергетик, работал по специальности в энергетических службах города Душанбе и Худжанда. Они вырастили двух сыновей и дочь. Все дети имеют любимую работу и свои семьи. Старший сын – Темур Шарипов имеет юридическое и экономическое образование, полковник милиции, продолжает династию дедов генерала Шарифа Курбанова и полковника Музаффара Султанова. Вместе с супругой Шамсией воспитывают четырех сыновей, которые тоже обучаются воинским специальностям в лучших военных вузах России. Дочь Мавзуна имеет медицинское образование, востребованный акушер - гинеколог, вместе с супругом Давронхоном воспитывают дочь и сына, который тоже продолжает дело прадедов, получив юридическое образование в Российском университете Дружбы народов. Младший сын – Анварджон пошел по стопам матери, получив экономическое образование, сначала обучаясь в Худжанде, а затем в Берлинском университете и Университете Олденбурга в Германии. В настоящее время с супругой Анисой воспитывают двух сыновей, реализуя свой потенциал в предпринимательской сфере Худжанда.

Все члены большой семьи Султановых разъехались по всему миру: живут в Душанбе, Москве, в Лондоне, во Франции, Египте…

«Самое печальное для меня, что в Таджикистане нас осталось очень мало», - говорит муаллима.

Дружная семья Султановых имеет свои традиции. «Семейных традиций, оставшихся от родительского дома, у нас очень много. Мы чтим их до сегодняшнего дня. Хотя в последнее время по объективным причинам сложно всем собраться вместе, на всех торжествах мы стараемся быть здесь, в Худжанде, в родительском доме. Это прекрасное общение трех поколений Султановых, где есть воспоминания, юмор, слезы, танцы и песня «Мачнун тол», которая является брендом для нашей семьи. Целые сценарии и спектакли пишутся при проведении этих встреч, которых мы ждем с радостью и ближайшая встреча – это мой юбилей!», - говорит муаллима.

Именно в дни Навруза, когда заново пробуждается природа и приходит весна, муаллиме Манзуре Музаффаровне Султановой исполняется 70! Этой статной, красивой и аристократичной женщине их никак не дашь. От имени ее благодарных студентов можно завершить наш рассаз о муаллиме словами «в день юбилея Вы заслуженно получите море позитива, внимания и слова признательности. Мы присоединяемся ко всему этому и говорим Вам спасибо за ту роль, которую Вы сыграли и в нашей жизни».

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