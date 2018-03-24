Фитнес-тренер, фитнес-блоггер из Москвы Наргис Артушевская, более известная, как Naga Art, побывала в Душанбе в течение 5 дней по приглашению компании 55 Spirit. Ее цель – внести свой вклад в фитнес-движение в родном Таджикистане. Наргис родилась в Таджикистане, но в настоящее время проживает в Москве.

Наргис запустила несколько фитнес-проектов, в которых девушки и женщины из разных стран мира принимают участие в продвинутых тренировках.

Она выкладывает видео тренировок на собственном канале в Youtube Naga Artfit и призывает присоединиться, чтобы тренироваться вместе с ней.

Фото из личного архива

Мы встретились с Naga Art в спортзале 55 Spirit в Душанбе перед ее отъездом из Таджикистана.

«Моя миссия - продвигать тему фитнеса среди женщин. К сожалению, многие женщины не имеют возможность пойти в спортзал и начать заниматься фитнесом. Но, несмотря на это тенденция заниматься спортом в Таджикистане набирает обороты, чего не было, к примеру, лет десять назад. Женщинам часто после рождения детей приходится сидеть дома и кажется, что возможности заняться собой совсем нет. На самом деле, для того чтобы начать не обязательно ходить в зал – достаточно найти правильные ресурсы или человека, который смотивирует и научит. Занятие фитнесом - один из способов повысить уровень качества жизни и продлить молодость», - рассказала Наргис.

Наргис считает спорт одним из инструментов успеха в личной жизни и общественной деятельности.

«Успешный человек должен всегда держать себя в форме, - говорит она. - Для женщины эта тема особо тяжелая, особенно в условиях Центральной Азии, в том числе и Таджикистана. У нас исторически так складывалось, что женщинам уделяли мало внимания. Они всегда были домохозяйками, и всегда были закрытыми. Считалось, что все связанное с фитнесом, бодибилдингом, это для мужчины. Даже в школах девушки идут на труд, мальчики на физподготовку».

Фото из личного архива

Наргис со своим проектами разрушает эти стереотипы, и призывает девушек заботиться о здоровье, красоте посредством занятий фитнесом.

Несмотря на то, что Наргис живет и работает в Москве, она постоянно следит за развитием женского спорта в Таджикистане.

«Я рада, что в Душанбе развиваются такие клубы, как 55 Spirit. Хорошие изменения в последние годы происходят в том плане, что в столице спорт развивается не только для мужчин, женщины тоже активно находят свою нишу в спорте», - говорит она.

Наргис понравилась идея 55 Spirit организовать отдельные группы для женщин.

Пятидневная поездка в Душанбе для Наргис выдалась очень насыщенной, плотной, но вместе с тем, и незабываемой и продуктивной.

По ее словам, благодаря сотрудничеству с друзьями из спортзалов и клубов, по ходу общения с ними, зародились идеи проведения мастер классов по разным аспектам фитнеса.

За это Наргис выражает признательность компании 55 Spirit за представленную возможность проведения мастер классов по ее собственной тренировочной программе, за предоставление фитнес-клуба 55 Spirit и 55 Spirit Aqua для проведения фото и видео съёмок, за продвижения и предложения о дальнейшем сотрудничестве.

Фото из личного архива

«Благодарю всех девушек и женщин, которые пришли на мастер-классы и тренировки, а их было более ста человек, и это круто, - делится своими впечатлениями Наргис. - У меня было много, что рассказать и показать, поделиться своим опытом и знаниями. За эти пять дней было очень многое успешно сделано. Были мастер-классы на темы психологии, как построить правильно питание, тренировки. Это были не только групповые тренировки, но и семинары с интерактивным общением, многие женщины получили ответы на вопросы о том, как привести свое тело в порядок. Рассказала им о своих проектах, за которыми можно следить в социальных сетях».

В Душанбе Наргис с руководством клуба 55 Spirit обсудила пути направления сотрудничества, и планирует часто приезжать сюда для обмена опытом и проведения мастер классов, а также представлять компанию в различных проектах.

«Я буду стремиться к тому, чтобы приехать снова и презентовать свои инициативы» – сказала она.

Наргис заметила большой интерес к фитнесу у девушек Душанбе. Она увидела необходимость развития фитнеса среди женщин, когда участницы ее семинаров говорили о нехватке женщин - фитнес-тренеров.

«Нужно поддерживать эту инициативу. Женщин фитнес-тренеров нужно готовить здесь, приглашая фитнес тренеров из других стран», - рекомендует Наргис.

Наргис немного рассказала и о себе.

«У меня пять дипломов. Сначала получила два первых образования в таджикских ВУЗах, потом образование в Великобритании (в Оксфорде), затем училась в США по науке защиты окружающей среды. Две магистерские степени по защите окружающей среды», - сказала она.

Наргис работала в международных организациях, участвовала во многих проектах, связанных с водоснабжением и условий санитарии в сельской местности.

Фото из личного архива

Но, в один день она решила кардинально изменить свою карьеру и перейти в фитнес-индустрию. Она получила образование – тренер по фитнесу - поступив в Московский Колледж Фитнеса и Бодибилдинга имени Бена Вейдера.

Компания 55 Spirit намерена впредь чаще приглашать опытных тренеров из других стран, чтобы они обменивались опытом с местными наставниками, говорит директор по продажам и маркетингу компании Далер Рустамов.

Сегодня спортзал 55 Spirit – один из лучших в стране. Он работает каждый день без выходных, расположен в центре города, в удобном месте. Здесь тренерами работают спортсмены с мировым именем - Далер Тюряев, Парвиз Одинаев, Хуршед Толибов и другие.

«Они и есть главное преимущество нашего клуба», - говорит Далер.

В зале современное оборудование, насыщенный график занятий по нескольким направлениям спорта и оздоровления - таэквондо, кикбоксинг, бокс, аэробика, йога, фитнес и другие.

Для женщин и детей созданы специальные условия тренировок и график занятий.

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