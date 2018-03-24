В истории архитектурного наследия Душанбе есть зодчий, создавший в середине прошлого века, пожалуй, самое красивое здание нашего города - Театр оперы и балета имени Садриддина Айни. Это архитектор Дмитрий Иванович Билибин. 12 марта 2018 года исполнилось 55 лет со дня его смерти.

Дмитрий Билибин родился 30 августа 1898 года в Санкт-Петербург, в небогатой дворянской семье. В 1908 году окончил гимназию с золотой медалью и поступил в Петроградское гидротехническое училище, завершив учебу в 1915 году. В 1919 году работает в Главэлектро ВСНХ Советской России. В начале 21 года председатель Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО) Глеб Кржижановский направляет молодого специалиста Билибина на строительство Волховской ГЭС, где он успешно работает начальником изыскательской партии, одновременно совмещая учебу в Ленинградском институте гражданских инженеров. Сразу после окончания института перед Дмитрием открывалась широкая перспектива.

Но в Советском Союзе, особенно в первые годы существования страны, иметь дворянские корни было опасно. Многие люди, всячески скрывали своё происхождение. Билибин скрывал не только свое происхождение, но и то, что прекрасно владел французским и немецким языками. Даже это могло стать компрометирующим фактом в то время.

Поэтому в 1928 году Дмитрий приезжает в столицу молодой Узбекской республики г.Самарканд и поступает на работу инженером - архитектором в «Узбекпроект». Здесь в 1929 году проект молодого архитектора выигрывает конкурс на строительство в Самарканде Узбекского государственного театра. Начинается строительство. Но в том же году столица из Самарканда переезжает в Ташкент, и проект театра остается нереализованным. Однако в 1931 году проектом театра заинтересовалось Таджикское правительство, и вся техническая документация после согласия правительства Узбекистана была им тут же приобретена. 25 июля 1931 года архитектор Билибин был назначен главным архитектором Наркомпроса Таджикской ССР. В это же время его назначают руководителем архитектурно – планировочной мастерской в г.Ленинграде (Ленпроект) по разработке строительства в Сталинабаде театра оперы и балета, Педагогического института и других архитектурных объектов в столице Таджикистана. В апреле 1935 года Дмитрий Билибин постановлением правительства был назначен главным архитектором Таджикской ССР и приступил к работе над главным замыслом всей своей творческой судьбы (совместно с архитекторами А. Юнгером, В. Голли), зданием Театра оперы и балета в Душанбе. Место для театра нашли в центре проектируемого города, на месте старой городской свалки. Весной 1938 года началось строительство одного из архитектурных символов нашего Душанбе.

1 /9 Сталинабад (Душанбе), 1939 год. Строительство Театра оперы и балета. Архитекторы Д. И. Билибин, А. А. Юнгер, В. Голли, художник С Е Захаров. Все строительные конструкции здания были разработаны под руководством ленинградца, инженера Л. А. Торицына. Руководитель строительных работ, главный прораб, Хамро Заировна Таирова.

Все последующие годы даже во время Великой Отечественной войны строительство театра шло опережающими темпами.

17 февраля 1942 года все республиканские газеты вышли с пафосными заголовками: «Подарок великого Сталина таджикскому народу готов, Дворец таджикского искусства». Театр оперы и балета, построенный в Сталинабаде, и вправду казался чудесным дворцом, монументальным и величественным исполином, ставший единственным театром, достроенным в СССР в тяжелые годы войны по личному указанию Иосифа Сталина. И это, несмотря на то, что гражданское строительство по всей стране, кроме военного было остановлено.

За строительство театра Дмитрия Ивановича Билибина, как автора проекта, наградили Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.

В 1944 году Билибин работает начальником управления по делам архитектуры при Совете Министров Таджикской ССР. В 1950 году Дмитрия Ивановича переводят работать в Минсредмаш СССР. Он переезжает в Ленинабадскую область и принимает самое активное участие в строительстве и проектировании Ленинабадского горно-химического комбината, важного и крупного предприятия для атомной промышленности СССР на севере Таджикистана. Следует подчеркнуть, что плодотворная творческая деятельность Билибина в Душанбе не ограничивалась архитектурной практикой общественных зданий. По его проектам в Душанбе были построены: швейная фабрика в 1933 году, в 1936 году – кожевенный завод, а в 1937 году было начато строительство одного из крупнейших в СССР предприятий – Душанбинского текстильного комбината.

Прослеживая путь становления и развития архитектуры Таджикистана, мы должны помнить о ленинградских архитекторах, работавших в Душанбе в советский период, одним из которых был Дмитрий Иванович Билибин.

В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и из личного архива автора.

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