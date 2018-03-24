После того, как в 1933 году Евгений Абалаков впервые покорил вершину 7495 (ныне – пик Сомони) в СМИ его стали называть Гагариным: один был открывателем космоса, другой – покорителем гор. Имя Абалакова числилось в списках легендарных мировых альпинистов, он продолжал ставить рекорды, однако в 1948 году, 24 марта альпинист скончался при очень странных обстоятельствах.

Абалаков – фамилия известная: за ней скрываются два легендарных брата, и личная судьба целого поколения советских альпинистов.

Оба брата на альпинистском небосклоне были звездами, прославленными и почетными. Один из них был к тому же талантливым и одаренным художником - Евгений, а второй – известным изобретателем. В их судьбе отражается и восход советского альпинизма, и организованное Сталиным преследование и уничтожение альпинистов.

Родители Абалаковых – неразгаданная загадка

Как Евгений, так и Виталий всегда говорили, что их отец был из казаков, работал егерем. В этом можно усомниться. Они жили во времена, когда было опасно иметь предков, выделяющихся хоть чем-то.

В документе НКВД 1939 года указано, что их отец Михаил Анисимович был богатым предпринимателем, владел золотоносными шахтами на севере Енисейской области, а также вел торговлю. Мать тоже была из богатой семьи, ее родители владели пароходами. Предположительно, они, как и многие другие промышленники, бесследно исчезли после революции как типичные «враги народа». Коммунисты в те времена не знали пощады для тех, кто имел деньги или власть.

Фото с сайта Borodino2012-2045.com

Виталий Абалаков родился в 1906 году, Евгений – в 1907-м. Согласно официальным документам, мать умерла при родах Евгения, а отец в 1909 году – от тяжелой болезни. Абалаковы стали сиротами. Родственники забрали их с севера Енисейской области в расположенный гораздо южнее Красноярск, где они и выросли у дяди.

Переезд в Красноярск сыграл большую роль в альпинистской карьере братьев. И раньше, и теперь Красноярск является родиной выдающихся скалолазов и альпинистов. Скалолазание тут стало любимым спортом уже в 1900 году, при этом лазали без веревки.

Братья Абалаковы начали лазить в 12 и 13 лет соответственно. При этом они не только открыли для себя магию этого занятия, но и устраивали себе ментальную тренировку – лазили всегда без страховки.

Покорение Памира

В 1931 году состоялась первая экспедиция. На кавказской вершине Миссес-Тау сорвались два швейцарца. Были организованы поиски – без альпинистского опыта, с примитивным снаряжением. По окончании поисковых работ группа единогласно решила, что, находясь так высоко, нужно пойти еще дальше, на вершину Дыхтау (5204 м). Это был один из наиболее сложных маршрутов Кавказа. После напряженного дня и сложного лазанья при организации бивуака они обнаружили, что забыли примус. Пережив длинную ночь без воды, они благополучно спустились вниз. Желторотые новички прошли альпинистский обряд посвящения. Казалось, что у них нет ни предварительных расчетов и предусмотрительности, ни страха и уважения. Они думали только о вершине.

Абалаков и Горбунов Фото «Russia Today»

Затем они подняли планку еще выше. В марте 1933-го Евгений едет на Эльбрус, с друзьями – Гермогеновым и Гущиным: плохое снаряжение, мало продуктов, срывается то один, то другой. Но они и не думают сдаваться, вершина должна быть взята любой ценой. Гермогенова сваливает горная болезнь, у него идет кровавая пена изо рта и он умирает. Товарищи спускают мертвого по веревке прямо вниз по линии падения воды. Но безжизненное тело срывается и срывает за собой Евгения. Оба скрываются в трещине. Гущину удается схватить Евгения за руку, но долго так держать он не может. «Мы подумали, что было бы лучше одному остаться наверху, а другому – внизу, чем обоим упасть вниз», – пишет Абалаков. Вместе с трупом он срывается вниз и там, в глубине, проводит ночь, пока его не спасают на следующий день.

1933 год стал для Евгения знаменательным. После Эльбруса, его пригласили в московскую экспедицию под руководством Николая Горбунова, целью которой был Пик-7495, позже названный пиком Сталина, затем пиком Коммунизма и, наконец, пиком Исмоила Сомони.

Покорение пика 7495 «Риск онсайт»

Это была высшая точка СССР, к тому времени еще не покоренная. Экспедицию поддерживало государство, так что покорить вершину альпинисты были обязаны.

Но спортсмены в пути сдавались один за другим. В нескольких сотнях метров от вершины последний спутник Евгения Горбунов истощен полностью и поворачивает обратно. Евгений идет дальше и в одиночку достигает вершины.

Это был третий в мире по высоте пик, на который взошел человек, и самый северный семитысячник.

Когда Евгений вернулся к Горбунову, тот уже не чувствовал ног. Абалаков частично поддерживает его, частично несет вниз на себе. Для обеспечения научных целей экспедиции Евгений поднимает на высоту 7000 м автоматическую метеостанцию весом 35 кг. Затем он тащит на себе тяжелейший рюкзак, взбирается на сложные откосы, откапывает из-под снега палатку, готовит пищу для товарища, затем спускает больного вниз.

За эти подвиги СМИ называют Абалакова «альпинистом №1», «Гагариным на Памире»; покорения пика 7495 считается победой советского альпинизма.

Тайна вокруг смерти Евгения Абалакова

В ночь с 23 на 24 марта 1949 года в возрасте 42 лет мистическим образом умирает Евгений Абалаков. До нынешнего дня его смерть полна загадок, истина неизвестна.

Установленный в газетной статье факт – то, что он занимался непосредственно подготовкой ряда экспедиций. Через два месяца ему предстояло выехать на первовосхождение на пик Победы (7439 м). Экспедиция должна была предварить попытки восхождения на К2 и Эверест. Таковы были далеко идущие планы.

Вечером 23 марта Евгений присутствует на заседании советского географического общества, председателем которого он был. Там он докладывает о своих планах. После этого вместе со своим другом-альпинистом Юрием Арцишевским они идут в дом врачей Бейлина, Беликова и Яблонского, один из которых был специалистом по ядам. Зачем они туда идут – неясно. На следующий день Абалакова и Арцишевского находят мертвыми. По официальным данным, речь идет об утечке газа. Они якобы хотели принять ванну и нечаянно открыли не тот кран. Смешно только, что два здоровых мужчины были не в состоянии выломать хлипкую дверь из ванной комнаты. Газ, в конце концов, обладает запахом! Всем знакомым Евгения это кажется совсем неладным. И почему не было никаких симптомов, которые должны были быть при отравлении газом? Откуда кровь при отравлении газом?

Милиция отказывается начать расследование. Тела быстро увозят, а пришедших на похороны вводят в заблуждение, похоронив мертвых не на том кладбище, которое было указано. Настораживает факт, что погибли только эти два жителя дома, а другие – нет. Как тогда выразился один известный врач, «газ не выбирает. Или умерли бы все, или все остались бы жить».

Могила Абалакова Фото из Википедии

Виталий не верит. Он формулирует осторожно: «Концов не найти». Более чем через 30 лет Алексей Абалаков, сын Евгения, предположил, что это спецслужбы. Выдвинул даже теорию, что британская спецслужба была заинтересована в смерти выдающегося горовосходителя Абалакова, чтобы обеспечить первенство на Эвересте, который ни в коем случае не должен был быть покорен коммунистами. Но и русским органам эта смерть была кстати.

Могила Евгения находится на Новодевичьем кладбище. Его именем названы вершины на Тянь-Шане (5861 м) и на Памире (6650 м). И центральная улица в Красноярске носит его имя, фамилия Абалаков начертана на знамени горного клуба. Каждый год проходят соревнования по скалолазанию памяти Абалакова, а с 2008 года они превратились в чемпионат России.

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