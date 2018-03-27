Столица Таджикистана шумно отпраздновала наступление Навруза.
В течение всех выходных дней главный весенний праздник отмечали повсместно. Во всех районах столицы были организованы праздничные мероприятия.
Главное же праздничное театрализованное представление прошло 25 марта в столичном комплексе "Наврузгох".
В торжествах приняли участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Душанбе Рустам Эмомали.
В своей приветственной речи Эмомали Рахмон поздравил всех таджикистанцев с праздником Навруз и пожелал им процветания, здоровья, достатка и благополучия.
Фееричное представление завершилось праздничным салютом.
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Вася14 часов назад
это у нас могут)))
Душанбе15 часов назад
Огромное спасибо мэру за все; за современный подход к развитию города, населения города Вас поддерживают.
Евро16 часов назад
Всё хорошо, но по моему с салютом перебор. Слишком долгий салют и приторный. Не знаю как там люди дышали в конце от этого дыма.
ShaITan16 часов назад
i nafiga eto nado bylo? ili uje den'gi neznaem kuda devat'? V facebooke kajdiy den' kto to prosit pomoshi dlya svoikh rodnikh, a tut na tebe stol'ko deneg' v urnu vykinuli.
Chelsea17 часов назад
Gizalai bad....
корень17 часов назад
Когда вернут вклады населению ...???
Jimmy17 часов назад
A chei schet banket ?