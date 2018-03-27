Столица Таджикистана шумно отпраздновала наступление Навруза.

В течение всех выходных дней главный весенний праздник отмечали повсместно. Во всех районах столицы были организованы праздничные мероприятия.

Главное же праздничное театрализованное представление прошло 25 марта в столичном комплексе "Наврузгох".

Фото пресс-службы главы государства 1 /12

В торжествах приняли участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Душанбе Рустам Эмомали.

В своей приветственной речи Эмомали Рахмон поздравил всех таджикистанцев с праздником Навруз и пожелал им процветания, здоровья, достатка и благополучия.

Фееричное представление завершилось праздничным салютом.

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