В преддверии матча отборочного турнира Кубка Азии-2019 между национальными сборными Филиппин и Таджикистана в гостинице «Century Park Hotel» состоялось предматчевое совещание.

На совещании была утверждена игровая форма команд. Игроки сборной Филиппин выйдут на поле в белой форме (голкипер – в черной), а футболисты Таджикистана проведут поединок в красной форме (голкипер – в желтой), сообщили в Федерации футбола Таджикистана.

Фото ФФТ 1 /3

Напомним, что матч заключительного тура отборочного турнира Кубка Азии-2019 в группе «F» между национальными сборными Филиппин и Таджикистана состоится во вторник, 27 марта, на Мемориальном стадионе имени Хосе Рисаля в Маниле и начнется в 19:30 часов по местному времени (16:30 – по душанбинскому).

Перед заключительным туром отборочного раунда расклад таков, что турнирную таблицу в группе «F» возглавляет сборная Филиппин, в активе которой 9 очков. Сборные Йемена и Таджикистана, набрав по 7 очков, расположились соответственно на второй и третьей строчках. Для выхода в финальную часть Кубка Азии, которая в январе следующего года пройдет в ОАЭ, нашу национальную сборную устраивает только победа в поединке против сборной Филиппин.

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