Министерство иностранных дел России обеспокоено ростом террористической активности движения «Талибан» и «Исламского государства» в Афганистане. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства в преддверии конференции по Афганистану в Ташкенте.

МИД России уточнил, что речь идет о вооруженных нападениях талибов в различных частях Афганистана, а также наращивании присутствия ИГ ​в северных провинциях, граничащих со странами СНГ.

«Вызывают обеспокоенность случаи использования в различных регионах ИРА вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски боевиков и вооружения западного образца для афганского крыла этой террористической группировки», - добавили в ведомстве.

В ведомстве также обратили внимание на «подтверждающие эти факты» заявления афганских официальных лиц.

Напомним, двухдневная Международная конференция высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» начинается сегодня в Ташкенте.

От Таджикистана в ней принимает участие глава МИД Таджикистана Сироджиддин Аслов.

В ходе ее работы предполагается обсудить актуальные вопросы мирного урегулирования в Афганистане, региональное сотрудничество в сфере безопасности и вовлечение Афганистана в интеграционные процессы в Центральной Азии и за ее пределами.

По мнению экспертов, ташкентская встреча станет логическим продолжением второго заседания "Кабульского процесса", прошедшего в конце февраля 2018 года, а также послужит закреплению достигнутых результатов в рамках общих международных усилий на разных уровнях.

На международную конференцию приглашены Генсек ООН, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, главы МИД КНР, РФ, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Турции, Индии, Ирана, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов.

Ожидается, что на открытии конференции выступят президенты Узбекистана и Афганистана.

Накануне конференции также планируется провести первое заседание в новом формате сотрудничества «Центральная Азия + Афганистан» (C5 + 1) на уровне министров иностранных дел, чтобы определить приоритетные направления всестороннего взаимодействия.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus