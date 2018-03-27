Жители приграничных районов Таджикистана и Узбекистана теперь тоже должны пересекать границу по загранпаспортам.

Ранее им можно было пересечь границу по внутренним паспортам, находиться до пяти дней на расстояние до 30 км на территории соседнего государства.

Вопрос о пересечение границы жителями двух государств по заграничным паспортам прописан в новом Соглашении между Таджикистаном и Узбекистаном «О взаимных поездках граждан», который был подписан 9 марта в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Таджикистан.

«Пересечение таджикско-узбекской границы по внутренним паспортам для жителей приграничных районов было разрешено согласно подписанному еще в сентябре 2000 года межправительственному соглашению о введении визового режима между двумя государствами. В соответствии с новым соглашением пересечение границы возможно только по загранпаспортам», - сообщили «АП» в МИД РТ.

По данным источника, с момента вступления в силу нового соглашения, предыдущее теряет законную силу.

Нижняя палата парламента Таджикистана 19 марта 2018 года ратифицировала Cоглашение «О взаимных поездках граждан», согласно которому граждане Таджикистана и Узбекистана могут без оформления визы быть на территории соседнего государства до 30 дней.

Парламент Узбекистана пока не ратифицировал соглашение, но президент Узбекистана Шавкат Мирзияев своим постановлением разрешил в порядке исключения с 16 марта 2018 года разрешить безвизовые поездки граждан Таджикистана в Узбекистан до вступления Соглашения в силу.

Напомним, что условия пребывания граждан Таджикистана на территории Узбекистана также остались неизменными.

Для перехода на территорию соседнего государства гражданам РТ необходимо иметь при себе только заграничный паспорт (дипломатический, служебный, общегражданский). Но при этом, как и ранее, таджикистанцы, прибывшие в Узбекистан, обязаны в течение трех рабочих дней встать на учет местных органов внутренних дел.

Если у гражданина Таджикистана в Узбекистане есть родственники, он может зарегистрироваться по адресу проживания родственника, заплатив при этом пошлину в размере 5 долларов США.

Если таджикистанец посещает Узбекистан в качестве туриста, его ставят на учет по месту проживания в гостинице, при этом он также выплатить вышеназванную пошлину.

Помимо этого, граждане Таджикистана, въезжающие на территорию Узбекистана на собственном автомобиле, платят пошлину, установленную законодательством соседней республики.

Размер пошлины, в данном случае, зависит от объема двигателя машины. Например, пошлина автомобиля марки «Тойота Корола» составляет 45 долларов США.

На сегодняшний день продолжаются консультации сторон об увеличении срока пребывания граждан двух государств на территории друг друга без официальной регистрации. Стороны также ведут переговоры о полной отмене пошлин за въезд транспортных средств на территорию друг друга.

Ранее мы сравнили цены на заграничный паспорт в некоторых странах СНГ. Оказалось, что наш самый дорогой.

Asia-Plus

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