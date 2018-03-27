Вооруженные конфликты привели к голоду в 18 странах мира

Число голодающих людей в мире продолжает расти. В 2017 году 124 миллиона человек в мире страдали от недоедания – на 11 миллионов больше, чем в 2016 году. Таковы данные нового доклада, опубликованного 22 марта, сообщает Центр новостей ООН.

Причинами голода чаще всего являются конфликты, экстремальные погодные условия и связанный с ними рост цен на основные продукты питания, сообщается в докладе.

Так, вооруженные действия привели к голоду в 18 странах, 15 из которых находятся в Африке и на Ближнем Востоке.

Природные катастрофы, в первую очередь – засухи, вызвали продовольственный кризис в 23 странах. Две трети из них расположены на Африканском континенте.

«Увеличение числа голодающих произошло, главным образом, за счет эскалации конфликтов и роста нестабильности в Мьянме, на северо-востоке Нигерии, в Демократической Республике Конго, Южном Судане и Йемене. Затянувшаяся засуха стала причиной низких урожаев в странах Восточной и Южной Африки, жители которых и так уже страдали от недоедания», – говорится в докладе.

Ожидается, что в 2018 году конфликты могут стать причиной продовольственных кризисов в Афганистане, Центральноафриканской республике, Демократической Республике Конго, Нигерии, регионе озера Чад, Южном Судане, Сирии, Ливии, Мали и Нигере.

Засушливые погодные условия, скорее всего, приведут к голоду в сельских районах Сомали, Эфиопии, Кении и странах Западной Африки и Сахеля, включая Сенегал, Чад, Нигер, Мали, Мавританию и Буркина-Фасо.

Самая тяжелая ситуация с продовольствием на сегодняшний день складывается в Йемене, и, по прогнозам, в следующем году она только ухудшится.

Ежегодный отчет подготовили эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной ООН, Всемирной продовольственной программы и Европейского союза. Доклад был представлен странам-членам ООН на брифинге в Риме.

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