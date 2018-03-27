Кровля и перекрытия торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове рухнули почти по всей площади пожара в здании, на 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС России.

"Произошел пожар на площади 1,6 тысячи квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1,5 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что продолжается проливка отдельных очагов, ведется разбор завалов на месте обрушения. Работы проводятся в условиях экстремально высоких температур и практически нулевой видимости.

По данным МЧС РФ, всего к ликвидации последствий ЧП привлечены более 670 человек и 130 единиц техники, в том числе два воздушных судна.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 53 человека.

По делу о пожаре в торговом центре задержаны и допрошены четыре человека, среди них глава управляющей компании, которая обслуживала «Зимнюю вишню».

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ, в том числе из-за нарушения требований пожарной безопасности.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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