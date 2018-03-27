7 ударов ножом нанес пассажир водителю такси за то, что он потребовал у него оплату за проезд.

ЧП произошло вечером 24 марта в поселке Понгоз Аштского района Согдийской области, сообщили «АП» в МВД РТ.

По данным источника, пассажир 28-летний Шамсиддин Шодиматов нанял такси, чтобы доехать из Худжанда до поселка Понгоз.

«Шодиматов и 60-летний водитель такси - житель Худжанда Уктам Содиков договорились на сумму 200 сомони. Однако по месту прибытия Шодиматов отказался заплатить указанную сумму и между ними возник спор. В результате Шодиматов нанес Содикову 7 ударов ножом», - сообщили в МВД.

Уктам Содиков был доставлен в больницу Ашта, однако, несмотря на усилия врачей, скончался.

В МВД подчеркнули, что Шамсиддин Шодиматов недавно отбыл 4-летний тюремный срок в России и в минувшую субботу прилетел на родину после освобождения.

На данный момент Шодиматов задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus