7 ударов ножом нанес пассажир водителю такси за то, что он потребовал у него оплату за проезд.
ЧП произошло вечером 24 марта в поселке Понгоз Аштского района Согдийской области, сообщили «АП» в МВД РТ.
По данным источника, пассажир 28-летний Шамсиддин Шодиматов нанял такси, чтобы доехать из Худжанда до поселка Понгоз.
«Шодиматов и 60-летний водитель такси - житель Худжанда Уктам Содиков договорились на сумму 200 сомони. Однако по месту прибытия Шодиматов отказался заплатить указанную сумму и между ними возник спор. В результате Шодиматов нанес Содикову 7 ударов ножом», - сообщили в МВД.
Уктам Содиков был доставлен в больницу Ашта, однако, несмотря на усилия врачей, скончался.
В МВД подчеркнули, что Шамсиддин Шодиматов недавно отбыл 4-летний тюремный срок в России и в минувшую субботу прилетел на родину после освобождения.
На данный момент Шодиматов задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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Гость12 часов назад
Стоп. Но даже освободившись, его обязаны были встретить сотрудники МВД РТ. И как говорится, с "почестями". Так как он подпадает под статью по любому. А он вот свободно прилетел и разгуливал.
Душанбинец15 часов назад
Это ещё раз доказывает что горбатого могила исправит. Судит по самым строгим закона по возможности пожызненно
Аскаджамук Душанбинец8 часов назад
Это ещё раз доказывает, что в тюрьме жить лучше, чем на ТАКОЙ свободе. Пошёл на мокруху, зная, что ещё много лет ни о чём не надо будет беспокоиться. Типа трудовой миграции.
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А турма щас ужын! Макароооооооны.........