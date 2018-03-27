Члены правительства обсудили и направили на рассмотрение в парламент 8 проектов законов, в том числе проект закона РТ «О государственных перспективах, концепциях, стратегиях и программ социально-экономического развития РТ» и законопроект о внесении поправок в закон РТ «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей».

Законопроекты были рассмотрены в ходе очередного заседание правительства республики, которое президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба главы государства.

На заседании также был обсужден Меморандум между правительствами Таджикистана и Объединенных Арабских Эмиратов в сфере рабочей силы.

В этой связи глава государства поручил руководству министерства труда, миграции и занятости населения с учетом существующего потенциала рабочей силы, с соблюдением соответствующего законодательства принять конкретные меры относительно упрощения взаимных поездок граждан двух стран в рамках двухсторонних соглашений.

Кроме этого, на заседании был обсужден вопрос о создании научного госучреждения «Центр изучения ледников Академии наук РТ».

Было отмечено, что целью создания Центра является введение постоянного мониторинга ледников Таджикистана и других источников воды страны.

На заседании министр экономразвития и торговли Негматулло Хикматуллозода рассказала о своевременной подготовке экономической и социальной сферы к стабильной и эффективной деятельности в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

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Президент выразил благодарность председателю города Душанбе, министерству энергетики и водных ресурсов, компании «Барки точик» и другим ответственным структурам за своевременную подготовку социально-экономических сфер страны к стабильной и эффективной деятельности в прошедший осенне-зимний период и поручил принять меры по подготовке к осенне-зимнему сезону 2018-2019 годов.

В свою очередь, мэр города Душанбе Рустам Эмомали проинформировал членов правительства о перечне и количестве коммунальной техники, пассажирского транспорта и другой спецтехники, закупленных за счет городского бюджета, ввоз которых освобожден от выплаты НДС и таможенных пошлин.

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