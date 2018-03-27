От открывшейся сегодня в Ташкенте международной конференции по Афганистану не стоит ждать чудес, заявил в интервью «АП» узбекский политолог, журналист, глава международного пресс-центра конференции Шерзод Кудратходжаев.

«Если по итогам ташкентской конференции противоборствующие в Афганистане различные группировки сделают хотя бы шаг на встречу друг друга, это уже можно считать успехом», - отметил эксперт.

По его мнению, самое главное сегодня то, что в работе международной конференции, которая созвана по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, впервые с момента возникновения афганской проблемы вместе встречаются представители всех государств, входящих в постоянный Совбез ООН, ШОС, представители Лиги арабских государств.

«Талибан» игнорировал встречу в Ташкенте, хотя получил приглашение посредством МИД Катара, в столице которого размещен официальное представительство «Талибан»-а.

Сам Катар в ташкентской конференции представляет специальный посланник главы МИД этой страны.

«Главный посыл Ташкентской международной конференции по Афганистану в отличие от других форумов, посвященных проблемам мира и согласия в этой стране - это то, что мирные переговоры в этой стране должны пройти без всяких посредников и без предъявления каких-либо предварительных условий», - заявил «АП» Кудратходжаев.

Сегодня, 26 марта, ближе к вечеру в Ташкенте состоится заседание в формате «Центральная Азия+Афганистан», в работе которой Таджикистан будет представлять глава МИД страны Сироджиддин Аслов.

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