Туркменские государственные телеканалы начали снимать видео репортажи о парламентских выборах в стране за две недели до голосования, которые, как предполагается, в дальнейшем будут показаны, в качестве материала снятого в день выборов. Об сообщают источники туркменской службы радио «Азатлык» в Дашогузе.

В это воскресенье, 25 марта туркменистанцы выбирали депутатов национального парламента - Меджлиса, а также членов велаятских, этрапских и городских советов.

В связи с этим на прошлой неделе в нескольких этрапах Дашогуза были сняты телерепортажи, но действие в этих репортажах были представлены как будто они сняты в день голосования.

«Собрали группу бюджетных работников и подготовили репортажи с избирательных участков. Люди, приглашённые для проведения голосования, вечером до этого сами заполнили бюллетени, потом перед камерами рассказывали, мол «на выборы пришло столько-то процентов избирателей», - рассказал источник который стал свидетелем происходящего.

«Азатлык» обратилось в Центральную комиссию по проведению выборов и референдумов в Туркменистане с целью получения комментариев по поводу вышеуказанных сведений. Ответственное лицо комиссии ограничился утверждением, что эти сведения «ложные», а также «всё проводится в соответствии с законом, кодексом, конституцией» и отказался дать дополнительные комментарии.

В то же время, туркменистанцы из разных уголков страны рассказали, что не будут участвовать на этих выборах, так как не знают даже кандидатов, борющихся за депутатство из их округов.

«В этрапе Болдумсаз [Дашогуза], если не считать только бюджетных работников, очень мало, кто знает хакима этрапа. Те дашогузцы, с которыми я разговаривал говорят, что не собираются участвовать в этих выборах», - рассказал один из источников.

Такие сведения поступают и из других регионов страны, в том числе и из Ашхабада. В это время государственные СМИ утверждают, что претенденты проводят «интересные и открытые дискуссии» с избирателями.

По официальным данным, в общей сложности в депутаты Национального парламента выдвинуты 284 кандидата, в том числе сын президента Сердар Бердымухамедов, в члены велаятских народных советов 489, в члены эрапских и городских советов 2570, а также в члены Генешей 13215 кандидатов.

Правозащитные организации утверждают, что в Туркменистане никогда не проводилось свободных и честных выборов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus