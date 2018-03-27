В столичном комплексе «Наврузгох» 25 марта состоялось грандиозное театрализованное представление, посвящённое весеннему празднику «Навруз». В нем приняли участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали.

Перед началом концертной части праздничного мероприятия зрители увидели театрализованное представление, рассказывающее о древней истории весеннего праздника Навруз.

В отличие от торжеств прежних лет, организаторы праздника на этот раз не стали привлекать на массовые выступления большое количество участников, в основном студентов. Было сокращено и время празднования - всего 2 часа: с 19.00 до 21.00.

Но именно эти изменения пришлись по душе большинству пришедших на праздник жителей Душанбе и гостей столицы, а также сотням тысячам зрителей, наблюдавшим прямую трансляцию праздничного представления по телевизору.

Репертуар торжества также был выбран удачно: посредством музыки, песен и танцев, а также видеосюжета с огромного экрана, была представлена древняя и современная культура и история таджиков, их традиции.

Весь вечер под яркими и разноцветными лучами прожекторов и лазерных лучей выступали известные певцы, танцевальные коллективы, артисты цирка, гимнасты.

Не остался в стороне от большого праздника и сам глава государства: под овации зрителей Эмомали Рахмон станцевал под зажигательные народные мелодии.

Многие зрители – и стар и млад, также присоединились к веселью, танцуя прямо на лестничных площадках и проходах.

«Пусть каждый ваш день станет таким же радостным и счастливым, как этот», - пожелал жителям страны Эмомали Рахмон в конце праздника.

Фееричное представление завершилось грандиозным праздничным салютом, который осветил Душанбе своими яркими огнями.

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