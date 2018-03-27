Известный бизнесмен, основатель и бывший глава "МММ" Сергей Мавроди умер в Боткинской больнице. По данным СМИ, его не стало сегодня утром.

Как сообщает «Московский комсомолец», Мавроди ночью был госпитализирован в 67-ю городскую больницу. Ему стало плохо на автобусной остановке.

По данным издания, предприниматель скончался утром. Предварительной причиной смерти стал сердечный приступ.

Сергей Пантелеевич Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве. Закончил Московский государственный институт электроники и математики, факультет «Прикладная математика» (кафедра искусственного интеллекта).

Акционерное общество "МММ", возглавляемая Сергеем Мавроди, — знаменитая в России финансовая пирамида, действующая по схеме Понци.

Первая итерация компании создана еще в октябре 1992 года, а закрыта властями в 1997 году по обвинению в мошенничестве.

"МММ" считается классической и крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших (10-15 млн человек) и ущербу (по некоторым оценкам 3 миллиарда рублей).

В 2003 году Сергей Мавроди был осуждён в России за мошенничество в крупных размерах. В суде потерпевшими было признано 10 454 человека.

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