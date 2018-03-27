Известный бизнесмен, основатель и бывший глава "МММ" Сергей Мавроди умер в Боткинской больнице. По данным СМИ, его не стало сегодня утром.
Как сообщает «Московский комсомолец», Мавроди ночью был госпитализирован в 67-ю городскую больницу. Ему стало плохо на автобусной остановке.
По данным издания, предприниматель скончался утром. Предварительной причиной смерти стал сердечный приступ.
Сергей Пантелеевич Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве. Закончил Московский государственный институт электроники и математики, факультет «Прикладная математика» (кафедра искусственного интеллекта).
Акционерное общество "МММ", возглавляемая Сергеем Мавроди, — знаменитая в России финансовая пирамида, действующая по схеме Понци.
Первая итерация компании создана еще в октябре 1992 года, а закрыта властями в 1997 году по обвинению в мошенничестве.
"МММ" считается классической и крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших (10-15 млн человек) и ущербу (по некоторым оценкам 3 миллиарда рублей).
В 2003 году Сергей Мавроди был осуждён в России за мошенничество в крупных размерах. В суде потерпевшими было признано 10 454 человека.
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Аскаджамук9 часов назад
Да, было время, МММ деньги возил Камазами. Кстати, Мавроди всегда платил вкладчикам и никого не кидал до своего ареста.
...........потерпевшими было признано 10 454 человека.//////////////
А сколько НЕ признано потерпевшими в результате воровства банков- мошенников в РТ? Чем эти банки отличаются от запрещённых "пирамид". И почему руководство этих банков на свободе? Кто не знает, по сути, все банки это те же "пирамиды", независимо от формы собственности. Доказательством тому известные, "лопнувшие банки". Так что, отдавая им свои кровные, 1000 раз подумайте.............