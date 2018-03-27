Среди погибших при пожаре в торговом комплексе в Кемерово граждан Таджикистана нет, сообщили «АП» в представительстве Миграционной службы Таджикистана в России.

Число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове достигло 64 человек, заявил глава МЧС Владимир Пучков. Еще шесть человек числятся пропавшими без вести.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье.

По делу о пожаре в торговом центре задержаны и допрошены четыре человека, среди них глава управляющей компании, которая обслуживала «Зимнюю вишню».

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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