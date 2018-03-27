Из Екатеринбурга в Худжанд днем вылетел рейс "Уральских авиалиний", на борту которого находятся застрявшие в аэропорту "Кольцово" на несколько часов пассажиры.

Российская авиакомпания вчера, 25 марта, не смогла выполнить два рейса в города Таджикистана. Рейсы в Душанбе и Худжанд задержались из-за несогласования разрешений на полеты авиационными властями Таджикистана.

Как сообщил "АП" представитель авиакомпании в Таджикистане Умеджон Лолабеков, авиакомпания "Уральские авиалиннии" сегодня все-таки получила разрешение на выполнение двух рейсов от таджикских авиавластей.

"Первый, в Худжанд, вылетел. На очереди вылет рейса из Екатеринбурга в Душанбе", - отметил он.

Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург), вылеты рейсов из Екатеринбурга в Худжанд и Душанбе были перенесены с 25 на 26 марта. Изначально самолеты должны были вылететь в 23:20 и 23:50 (21:20 и 21:50 мск), но вылеты были перенесены.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Уральских авиалиний", на время задержки пассажирам, следующим указанными маршрутами, были предоставлены все услуги согласно федеральным авиационным правилам.

Лолабеков сообщил, что недопонимание в данном случае возникло из-за того, что новый лётний сезон начинается 26 марта, и каждая авиакомпания должна получать новое разрешение на полеты.

"Однако таджикские власти все еще не утвердили расписание полетов российского перевозчика, хотя заявка на утверждение им была выслана от "Уральских авиалиний" заранее", - отметил источник.

"Сейчас самолеты вылетели - дали разрешение. Есть оно и на ближайшие вылеты. Но в целом полеты "Уральских авиалиний" на новый сезон еще не утверждёны. Между авиационными властями двух стран пока идут переговоры", - отметил представитель российской авиакомпании.

Между тем, как ранее сообщил "АП" источник в таджикском транспортном ведомстве, авиационные власти Таджикистана и России планируют обсудить ситуацию с полетами российского авиаперевозчика «Уральские авиалинии» в Таджикистан в конце марта: сейчас в республике выходные дни из-за празднования Навруза.

Напомним, Минтранс России в первой декаде марта выразил обеспокоенность в связи с непредставлением транспортным ведомством Таджикистана разрешения на выполнение полетов авиакомпанией «Уральские авиалинии» в Душанбе из Перми и из Челябинска, а также из Краснодара в Худжанд, и из Жуковского – в Куляб.

Российское транспортное ведомство призвало Минтранс Таджикистана «соблюдать обязательства, взятые на себя в рамках действующих международных договоренностей».

Комментируя инцидент вокруг полетов авиакомпании «Уральские авиалинии», источник в Минтрансе Таджикистана тогда отметил "АП", что данный перевозчик не располагает разрешением (формой «Р») для выполнения регулярных полетов из указанных российских городов в Таджикистан.

"Указанные полеты нарушают заключенные между двумя странами паритетные условия. То есть, таджикские авиакомпании в эти города не летают", - отметил тогда истточник в Минтрансе.

Накануне инцидента, еще в начале марта, Росавиация приняла решение, согласно которому таджикские авиакомпании «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр» должны использовать другие воздушные трассы и лететь более длинным маршрутом в Россию.

Телеграмму с уведомлением авиационные власти Таджикистана получили от Росавиации 7 марта, новые правила были введены с 8 марта, сообщили «АП» в Минтрансе РТ.

По данным источника, изменения маршрутов коснулись всех рейсов из таджикских городов до Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сургута, Самары, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Казани и Оренбурга.

В среднем продолжительность полетов по этим направлениям из-за нововведения увеличилась от 30 до 50 минут.

Авиационные власти Таджикистана пошли на "зеркальные меры" спустя 10 дней, и изменили точку входа и выхода в пределы страны для российских авиалиний.

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