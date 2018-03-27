АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 МАРТА 2018 ГОДА

- В Пенджикенте пройдут торжества, посвященные празднованию Навруза, с участием президента Эмомали Рахмона.

- На Мемориальном стадионе имени Хосе Рисаля в Маниле состоится матч заключительного тура отборочного турнира Кубка Азии-2019 в группе «F» между национальными сборными Филиппин и Таджикистана. Он начнется в 16:30 по душанбинскому времени.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 МАРТА

2009 – Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вылетел с первым официальным визитом в Монголию, где было подписано пять таджикско-монгольских документов о сотрудничестве.

2014 – Эмомали Рахмон отбыл в Кабул на празднование Навруза. По итогам состоявшейся встречи с Хамидом Карзаем подписано шесть новых документов, укрепляющих сотрудничество двух стран.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 МАРТА

1956 – Родился народный артист Таджикистана Набичон Чалолов.

1988 – Родилась журналистка Ганчинаи Ганч.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 МАРТА 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно с прояснениями, в долинах местами дождь, в горных районах осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 13-18 тепла, в горах ночью -2+3, днем 5-10 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков,. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -2+3, днем 11-16 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, в районе Булункуля 24-26 мороза, днем 3-8 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно с прояснениями, в долинах местами дождь, в горных районах осадки (дождь). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 14-19 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 8-13 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, дождь. Ветер западный 2-10 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 14-20 тепла.

По городу Худжанд – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 м/c.Температура: ночью 8-10 тепла, днем 15-17 тепла..

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-23 тепла, днем 20-23 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 12-14 тепла.