Первый вице-спикер Сената Узбекистана, один из патриархов узбекской дипломатии, экс-глава МИД этой страны Содик Сафоев в интервью «АП» заявил, что после прихода к власти нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в регионе Центральной Азии возникла совершенно новая политическая ситуация.

«Уже решены многие проблемы в сферах границы, торговли, использования водных ресурсов региона», - напомнил он.

«Ранее официальный Ташкент по вопросам границы, экологии, использования водных ресурсов дистанционно спорил со своими соседями, в том числе, и с Душанбе. Мирзиёев и его команда с момента прихода к власти начали конструктивный диалог с соседями и в результате достигнуты взаимовыгодные всем решения и компромиссы», - подчеркнул политик.

Кроме того, отметил он, ранее Ташкент в решении афганской проблемы упор делал на двухсторонние контакты, не приветствовал международные усилия, а сейчас проводит международную конференцию.

Он убежден в том, что мир в Афганистане никто из вне не принесёт: «Достижения мира в своей стране в руках самых афганцев».

При этом политик подчеркнул, что уже сегодня всем ясно, что афганская проблема не имеет силового решения.

«Она может быть решена за столом переговоров и в результате взаимных уступок противоборствующих сторон, - убежден узбекский политик, - Такие конференции, как нынешняя в Ташкенте, помогут афганцам найти пут к миру».

Касаясь вопроса об усиления позиций ИГИЛ в Афганистане, Сафоев подчеркнул, что не стоит делить террористов: «И «Исламское государство», и Аль-Каида и «Талибан» - все террористы опасны не только для региона Центральной Азии, но и всего мира».

«Не надо забывать, что не все сильные мира сего хотят прекращения войны в Афганистане, так как война для них является бизнесом», - заявил Содик Сафоев.

При этом узбекский политик и дипломат отметил, что нельзя утверждать, что предыдущие усилия международного сообщества для решения афганской проблемы были тщетными.

«Сегодня, несмотря на то, что в Афганистане идет война, в этой стране имеется легитимная власть, своя армия, культура, экономика, образование», - подчеркнул Сафоев.

Отвечая на вопрос о том, необходимо ли сегодня в Афганистане присутствие войск НАТО, прежде всего, войск США, узбекский политик подчеркнул, что по его личному мнению присутствие сил НАТО сегодня необходимо для сохранения хрупкого мира, защиты законного правительства этой страны.

Ташкентская конференция по Афганистану – «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» проходит 26-27 марта с участием представителей более 60 государств и международных организаций.

Официальный Душанбе на конференции представляет глава МИД Таджикистана Сироджиддин Аслов.

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