Соединенные Штаты высылают из страны 60 российских дипломатов и закрывают консульство РФ в Сиэтле, пишет Медуза.

Такие меры, сообщили представитель администрации президента США Дональда Трампа, принимаются в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, пояснил он, высылка дипломатов должна послужить сигналом того, что в США «недопустимо много» сотрудников российских спецслужб.

Среди дипломатов, высылаемых из США, 12 сотрудников российской миссии при ООН. Речь, как пояснил собеседник агентства, идет о сотрудниках российских спецслужб, использующих миссию при ООН как прикрытие.

Высылаемые дипломаты должны будут покинуть Соединенные Штаты в течение семи дней.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль в 2006 году был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а через четыре года передан Великобритании в рамках «обмена шпионами». 4 марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в английском городе Солсбери.