В середине марта 1933 года газеты Советского Таджикистана на своих страницах сообщили, что первое предприятие легкой промышленности, построенное в Сталинабаде (Душанбе), - шелкомотальная фабрика с полным циклом переработки коконов - вышло на проектную мощность производства. Сегодня от той гордости не осталось и следа…

Пролог

12:50 11 ноября, 2017

Вахшстрой. Фоторепортаж о солнечной долине из 1937 года

Еще в 20-х годах прошлого века 3-й Чрезвычайный всетаджикский съезд Советов принял решение о сооружении двух шелкомотальных фабрик, и одной из них - в Душанбе. Причем имелось в виду, что Душанбинская и Ленинабадская фабрики перерастут в крупные предприятия. Это решение было продиктовано в первую очередь соображением политического порядка. Шелкоперерабатывающие предприятия должны были обеспечить работой тысячи женщин Душанбе и Ленинабада, взрастить подготовленные кадры ткачих и других специалистов.

Биография

15 марта 1930 года в Душанбе состоялась торжественная закладка шелкомотальной фабрики. Общая стоимость строительства определялась в 1,5 миллиона рублей золотом – деньги, выделенные союзным правительством. Прибывший на торжественную закладку председатель ЦИК Таджикской ССР Нусратулло Махсум внес предложение, чтобы первый кирпич в стену кокономотального цеха заложила самая бедная женщина Душанбе. Эта честь выпала Зумрат Шариповой. Через 15 лет она стала передовой работницей фабрики, инструктором кокономотального цеха, заслужила орден Ленина и была избрана депутатом Верховного Совета Таджикской ССР.

14:32 15 июля, 2017

Никогда до и никогда после

Место для постройки фабрики было отведено далеко за тогдашней чертой города. На строительство приходилось добираться по пыльной грунтовой дороге. Одновременно со строительством производственных корпусов шла подготовка кадров, специалистов и рабочих.

Тогда обучить местных женщин ткацкому мастерству в Душанбе прибыло более 20 женщин - работниц московских фабрик «Трехгорная мануфактура», «Красная роза» и др. Среди них Мария Ординарцева, Ольга Евполова, Мария Карытина.

Строительство шелкомотальной фабрики – первенца легкой промышленности Душанбе – было признано ударной стройкой в республиканском масштабе и находилось под строгим контролем союзного правительства. За подписью председателя Госплана СССР Валериана Куйбышева был издан приказ о бесперебойном обеспечении строительства Душанбинской шелкомотальной фабрики всеми материалами, своевременном снабжении стройки необходимыми механизмами и современным промышленным оборудованием.

16:47 22 ноября, 2016

14 миллионов рублей золотом на ж/д Термез - Душанбе

В декабре 1934 года Куйбышев приехал с рабочим визитом в Таджикистан и встретился с работницами  шелкомотальной фабрики. Тогда же на митинге работницы обратились к нему с просьбой ускорить строительство Варзобской ГЭС в связи с нехваткой энергетической базы, необходимой для развития производства и расширения фабрики.

В 1937 году, после пуска Верхне-Варзобской ГЭС, здесь был установлен промышленный трансформатор мощностью 100 киловатт.

До 1942 года фабрика выпускала только шелк-сырец. В 1942 году оборудование Московской шелкоткацкой фабрики имени Щербакова было эвакуировано в Таджикистан и сразу же  было установлено на Душанбинской шелкомотальной фабрике. Вскоре кокономотальная фабрика и небольшая текстильная фабрика объединились в огромный комбинат. Продукция фабрики отправлялась в советские годы многим шелковым предприятиям СССР (Москва, Рига, Киев, Минск), а также в зарубежные страны (Венгрия, Чехословакия, Польша и др.).

Следует напомнить, что в разные годы на комбинате побывали многие государственные деятели Советского Союза, среди них председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин, руководитель советского государства Никита Хрущев, председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный и др. 

18:22 10 ноября, 2015

Душанбе и душанбинцы 70-х годов. Сделано в Душанбе. Часть 2

В 1970 году на Душанбинском шелкокомбинате имени Крупской была произведена полная реконструкция основного производства с помощью специалистов японской фирмы «Гунзе», установивших в кокономотальном цехе самое современное автоматическое оборудование. Остальные цеха комбината были модернизированы, получив современное оборудование из стран СЭВ и дальнего зарубежья. Так, уже в начале 80-х годов прошлого века было сдано в эксплуатацию новое здание ткацкого цеха, где были установлены 216 пневматических станков чехословацкого производства.

Последняя глубокая модернизация комбината прошла в июле 1990 года, когда опять же инженеры японской корпорации «Гунзе» установили, произвели пуск и наладку новейших на тот момент роботизированных станков.  В 1990 году комбинат выпустил 15  млн 230 тыс. метров ткани (12 наименований: атлас, крепдешин, шелковый лас и др.) Всего на предприятии работало более 3000 человек, большинство из которых были женщины.

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Эпилог

С начала 90-х годов шелкокомбинат имени Крупской начал тихо умирать. Не было финансирования. Зарплату не выдавали месяцами. Иногда ее заменяли продукцией предприятия, давали ткани – и продавай куда хочешь. С учётом того, что половине города выдали зарплату тем же самым, эта продукция во всех окрестностях уже даром была никому не нужна. А потом, словно расстрельный приговор, прошла приватизация государственного комбината…

Оптимистическая трагедия

Приехав на комбинат, я был поражен царящему вокруг запустению и тишине. Словно я нахожусь в городе, где совершенно нет людей. Однако вскоре ко мне подошел бывший работник предприятия Джаббор Сафаралиев, и мы разговорились.

08:35 9 декабря, 2016

Первенцы таджикской промышленности

- Знаете, самое страшное было остаться без работы; для многих наших работников, особенно женщин, это была настоящая трагедия. Я привык к труду, к родному коллективу интересных мне людей и, самое главное, привык к стабильности, которую давала работа на комбинате. Без родного для меня предприятия, где я проработал 35 лет, было бы очень тоскливо, поэтому я каждый день прихожу сюда и верю, что наш комбинат когда-нибудь все же возродится, - говорит Джаббор.

Он показывает мне памятник работникам комбината, погибшим в годы Великой Отечественной войны, очень чистый и ухоженный: - Каждый год с ветеранами завода мы приводим его в порядок и будем делать это всегда, пока будем живы.

Уже прощаясь с Джаббором, я подумал, что трагедия многих приватизаций крупных промышленных предприятий Душанбе состоит в том, что их инициаторы, мягко говоря, понятия не имели об искусстве управления. И все же оптимизм ветерана, его вера, что власти города не дадут исчезнуть историческому комбинату - первенцу легкой промышленности Душанбе, передались и мне.

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