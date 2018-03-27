В середине марта 1933 года газеты Советского Таджикистана на своих страницах сообщили, что первое предприятие легкой промышленности, построенное в Сталинабаде (Душанбе), - шелкомотальная фабрика с полным циклом переработки коконов - вышло на проектную мощность производства. Сегодня от той гордости не осталось и следа…

Пролог

Еще в 20-х годах прошлого века 3-й Чрезвычайный всетаджикский съезд Советов принял решение о сооружении двух шелкомотальных фабрик, и одной из них - в Душанбе. Причем имелось в виду, что Душанбинская и Ленинабадская фабрики перерастут в крупные предприятия. Это решение было продиктовано в первую очередь соображением политического порядка. Шелкоперерабатывающие предприятия должны были обеспечить работой тысячи женщин Душанбе и Ленинабада, взрастить подготовленные кадры ткачих и других специалистов.

Биография

15 марта 1930 года в Душанбе состоялась торжественная закладка шелкомотальной фабрики. Общая стоимость строительства определялась в 1,5 миллиона рублей золотом – деньги, выделенные союзным правительством. Прибывший на торжественную закладку председатель ЦИК Таджикской ССР Нусратулло Махсум внес предложение, чтобы первый кирпич в стену кокономотального цеха заложила самая бедная женщина Душанбе. Эта честь выпала Зумрат Шариповой. Через 15 лет она стала передовой работницей фабрики, инструктором кокономотального цеха, заслужила орден Ленина и была избрана депутатом Верховного Совета Таджикской ССР.

Место для постройки фабрики было отведено далеко за тогдашней чертой города. На строительство приходилось добираться по пыльной грунтовой дороге. Одновременно со строительством производственных корпусов шла подготовка кадров, специалистов и рабочих.

Тогда обучить местных женщин ткацкому мастерству в Душанбе прибыло более 20 женщин - работниц московских фабрик «Трехгорная мануфактура», «Красная роза» и др. Среди них Мария Ординарцева, Ольга Евполова, Мария Карытина.

Строительство шелкомотальной фабрики – первенца легкой промышленности Душанбе – было признано ударной стройкой в республиканском масштабе и находилось под строгим контролем союзного правительства. За подписью председателя Госплана СССР Валериана Куйбышева был издан приказ о бесперебойном обеспечении строительства Душанбинской шелкомотальной фабрики всеми материалами, своевременном снабжении стройки необходимыми механизмами и современным промышленным оборудованием.

В декабре 1934 года Куйбышев приехал с рабочим визитом в Таджикистан и встретился с работницами шелкомотальной фабрики. Тогда же на митинге работницы обратились к нему с просьбой ускорить строительство Варзобской ГЭС в связи с нехваткой энергетической базы, необходимой для развития производства и расширения фабрики.

В 1937 году, после пуска Верхне-Варзобской ГЭС, здесь был установлен промышленный трансформатор мощностью 100 киловатт.

До 1942 года фабрика выпускала только шелк-сырец. В 1942 году оборудование Московской шелкоткацкой фабрики имени Щербакова было эвакуировано в Таджикистан и сразу же было установлено на Душанбинской шелкомотальной фабрике. Вскоре кокономотальная фабрика и небольшая текстильная фабрика объединились в огромный комбинат. Продукция фабрики отправлялась в советские годы многим шелковым предприятиям СССР (Москва, Рига, Киев, Минск), а также в зарубежные страны (Венгрия, Чехословакия, Польша и др.).

Следует напомнить, что в разные годы на комбинате побывали многие государственные деятели Советского Союза, среди них председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин, руководитель советского государства Никита Хрущев, председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный и др.

В 1970 году на Душанбинском шелкокомбинате имени Крупской была произведена полная реконструкция основного производства с помощью специалистов японской фирмы «Гунзе», установивших в кокономотальном цехе самое современное автоматическое оборудование. Остальные цеха комбината были модернизированы, получив современное оборудование из стран СЭВ и дальнего зарубежья. Так, уже в начале 80-х годов прошлого века было сдано в эксплуатацию новое здание ткацкого цеха, где были установлены 216 пневматических станков чехословацкого производства.

Последняя глубокая модернизация комбината прошла в июле 1990 года, когда опять же инженеры японской корпорации «Гунзе» установили, произвели пуск и наладку новейших на тот момент роботизированных станков. В 1990 году комбинат выпустил 15 млн 230 тыс. метров ткани (12 наименований: атлас, крепдешин, шелковый лас и др.) Всего на предприятии работало более 3000 человек, большинство из которых были женщины.

1 /11 Обложка популярного в СССР журнала «Работница», на фото передовые ткачихи Душанбинского шелкового комбината Флора Раджабова и Эргашой Миррахимова. В 1957 году предприятие было признано одним из лучших в своей отрасли.

Эпилог

С начала 90-х годов шелкокомбинат имени Крупской начал тихо умирать. Не было финансирования. Зарплату не выдавали месяцами. Иногда ее заменяли продукцией предприятия, давали ткани – и продавай куда хочешь. С учётом того, что половине города выдали зарплату тем же самым, эта продукция во всех окрестностях уже даром была никому не нужна. А потом, словно расстрельный приговор, прошла приватизация государственного комбината…

Оптимистическая трагедия

Приехав на комбинат, я был поражен царящему вокруг запустению и тишине. Словно я нахожусь в городе, где совершенно нет людей. Однако вскоре ко мне подошел бывший работник предприятия Джаббор Сафаралиев, и мы разговорились.

- Знаете, самое страшное было остаться без работы; для многих наших работников, особенно женщин, это была настоящая трагедия. Я привык к труду, к родному коллективу интересных мне людей и, самое главное, привык к стабильности, которую давала работа на комбинате. Без родного для меня предприятия, где я проработал 35 лет, было бы очень тоскливо, поэтому я каждый день прихожу сюда и верю, что наш комбинат когда-нибудь все же возродится, - говорит Джаббор.

Он показывает мне памятник работникам комбината, погибшим в годы Великой Отечественной войны, очень чистый и ухоженный: - Каждый год с ветеранами завода мы приводим его в порядок и будем делать это всегда, пока будем живы.

Уже прощаясь с Джаббором, я подумал, что трагедия многих приватизаций крупных промышленных предприятий Душанбе состоит в том, что их инициаторы, мягко говоря, понятия не имели об искусстве управления. И все же оптимизм ветерана, его вера, что власти города не дадут исчезнуть историческому комбинату - первенцу легкой промышленности Душанбе, передались и мне.

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