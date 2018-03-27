Лидер ЛДПР объявил, что возглавит Россию, а в 2036 году уйдет из политики. Но до этого он присоединит к России Азербайджан и Таджикистан. Такое заявление содержится в опубликованной «прощальной речи» Владимира Жириновского, сообщает «Российская газета».

Свою речь, появившуюся в Telegram-канале, политик посвятил журналистам, «жаждущим его ухода».

Лидер ЛДПР рассчитывает стать президентом и покинет большую политику в 90 лет.

Жириновский объявил, что в будущем займет пост Верховного правителя России и уйдет из политики в 2036 году.

На 1 мая 2036 года он уже заготовил прощальную речь. С прощальной речью он собирается выступить перед 200-тысячной толпой, собравшейся на Красной площади.

"Я ухожу, но я не оставляю вам преемника, потому что наступило время прямой демократии. Правительство России тоже формировалось с участием Госсовета и граждан, которые путем голосования через Интернет выбрали самых достойных. Так мы сделали по всей вертикали власти. Не нужны ЦИК, УИКи, наблюдатели, члены комиссий, бюллетени - миллиарды денег были сэкономлены", - сказано в прощальной речи Жириновского.

Жириновский, известный своими масштабными прогнозами, описал будущее России, в которой изменится не только институт власти, но и государственные границы. По мнению политика, в будущем к стране присоединятся Таджикистан и Азербайджан, пишет издание.

25 апреля лидеру ЛДПР исполнится 70 лет. Он шесть раз боролся за пост президента России.