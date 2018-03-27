В Киргизии упрощена процедура выдачи разрешительных документов на трудовую деятельность иностранным гражданам и лицам без гражданства, сообщается на сайте киргизского правительства, сообщает ИА Фергана.

Сроки рассмотрения документов для выдачи разрешений сокращены вдвое — с 30 до 14 дней, а перечень необходимых документов сокращен с пяти до двух бумаг.

Как отметили в правительстве, это сделано по поручению премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова для привлечения дополнительных иностранных инвестиций, интеллектуальных ресурсов, создания условий для развития бизнеса и снижения коррупции.

Кроме того, 14 марта были приняты поправки в законы о внешней трудовой миграции, лицензионно-разрешительной системе и закон о государственной пошлине, предусматривающие срок разрешения на работу до трех лет для высококвалифицированных иностранных специалистов.

Сапар Исаков, возглавивший кабинет министров в августе 2017 года, дал поручение сделать процесс подачи заявок на получение разрешения на работу максимально удобным.

«Мы привлекаем инвесторов и хороших преподавателей в вузы, а госорганы не дают им развиваться, мучают процессом выдачи разрешений», — возмущался Исаков (цитата по ТАСС). Он распорядился не взимать штрафы с иностранцев, если выдача разрешения на работу запоздала по вине госструктур.

В начале марта на заседании правительства глава Минэкономики Киргизии Артем Новиков отчитался о положительном влиянии вступления страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на положение киргизских трудовых мигрантов: была упрощена процедура их трудоустройства, пропала необходимость оформлять патент, появился доступ к медицинскому обслуживанию. Количество киргизов, легально работающих в странах ЕАЭС, увеличилось с 30 до 60%.