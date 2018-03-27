Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину по поводу трагедии, которая произошла 25 марта в Кемерово: в результате пожара в торговом центре погибли 64 человека.

«Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко опечален известием о пожаре в торговом центре в городе Кемерово, повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы и ранения людей. Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, передать наши искренние соболезнования и чувства сопереживания родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в телеграмме, текст которой приводит пресс-служба таджикского лидера.

Напомним, граждане Таджикистана при пожаре не пострадали, сообщает представительство Миграционной службы Таджикистана в России.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

Между тем, как пишут российские СМИ, пожарную сигнализацию при возгорании в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово отключил охранник. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета (СК), сообщает РБК.

В настоящий момент решается вопрос о задержании этого работника ЧОП. Сигнализацию, как уточнили в СК, он выключил «при получении сигнала о пожаре». Мотив его действий в ведомстве пока не поясняют.



Охранник этого предприятия, по данным сотрудников правоохранительных органов, может стать пятым подозреваемым в деле, возбужденном после пожара в кемеровском ТЦ. Ранее в рамках производства по факту гибели людей, как рассказали в СК, в отделения полиции были доставлены и допрошены четыре человека, а именно, технический директор компании — собственника здания этого центра, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, а также сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Теперь следователи, как отметили в СК, изымают необходимую документацию.

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