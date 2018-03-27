Федерация бокса Душанбе провела Спартакиаду города по боксу среди взрослых. Победители получили путевку на республиканские турниры.

Спартакиада прошла в столичном Спорткомплексе «Мохи нав» с 22 по 25 марта. В соревнованиях, организованных при поддержке Федерации бокса Таджикистана, в 10 весовых категориях приняли участие 72 спортсмена.

- Это второй турнир в Душанбе в нынешнем сезоне. Ранее мы провели чемпионат города среди юношей - рассказал «АП» руководитель Федерации бокса Душанбе Мехрубон Сангинов. - Наши парни показали на ринге зрелищные, интересные бои, хорошую технику, характер, Сильно провел свои поединки в весе +91 кг Сиёвуш Зухуров, завершивший бои нокаутом. Как всегда четко, мастерски справились с соперниками боксеры сборной страны – Шаббос Негматуллаев в весе 81 кг, Мирзомухаммади Бахтиёр – 75 кг, Баходур Усмонов – 64 кг и другие.

Все победители включены в сборную команды города и примут участие в республиканской Спартакиаде, которая пройдет 7 апреля нынешнего года в городе Ашт Согдийской области.

Мехрубон Сангинов подчеркнул, что достойных спортсменов Федерация будет поддерживать и помогать в участии на международных турнирах.

- В Душанбе немало талантливой молодежи, занимающейся боксом. Однако на данный момент у нас не хватает квалифицированных тренеров и судьей. Также есть необходимость в проверке деятельности секций бокса в столице, - говорит глава Федерации бокса Душанбе. - Наша задача - организовать правильное развитие школ и секций бокса, повышать квалификацию тренеров и судей. Для этого планируем проводить семинары и курсы переподготовки с участием опытных отечественных и зарубежных специалистов. Это важно, когда на международных турнирах есть, кому защищать интересы таджикских боксеров.

Напомним, чемпион мира по профессиональному боксу в версиях WBC «Youth World Champion» и WBB в весе 76,2 кг Мехрубон Сангинов возглавил Федерацию любительского бокса города Душанбе в октябре 2017 года.

«Это назначение я принял, не раздумывая долго, - сказал Мехрубон Сангинов «АП» сразу после назначения. – Мои международные знакомства, думаю, помогут наладить деятельность федерации.

"Ближайшая цель – подготовка юных спортсменов к международным турнирам, в том числе к юношеской Олимпиаде 2022 года. К ним нужно готовить спортсменов 2004-2005 гг. рождения. Другая цель – создать больше условий для занятий любительским боксом. Сейчас в столице много спортзалов, которые ведут коммерческую деятельность. Цены там высокие. Наша задача – сделать спорт доступным для каждого ребенка. Федерация города будет способствовать открытию как можно больше бесплатных секций", - отметил тогда Сангинов.

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