Реализация проектов в экономике, социальном секторе, обеспечение работой народа могут сыграть немаловажную роль в деле достижения мира в Афганистане, считает Владимир Норов, директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.

В интервью "АП" он отметил, что народы Центральной Азии, другие государства, граничащие с Афганистаном, постепенно наращивают сотрудничество с этой страной в торговле, экономике, энергетике, аграрном секторе.

"Я уверен в том, что данное сотрудничество поможет жителям Афганистана вернуться к мирной жизни", - отметил Норов.

Касаясь сотрудничества Таджикистана и Узбекистана, глава Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана напомнил, что в ходе визита в Душанбе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что его страна готова поддержать строительство Рогунской ГЭС и других гидроэнергетических объектов в Таджикистане.

«Президент Таджикистана Эмомали Рахмон неоднократно публично заявлял, что его страна никогда не оставит страны низовья без питьевой воды и мы верим ему», - заявил Норов.

Он также отметил, что на сегодняшний день Таджикистану и Узбекистану необходимо подготовить проект межгосударственного соглашения о рациональном использовании трансграничных рек.

«Скоро Афганистан начнет реализацию нескольких проектов по строительству ряда ГЭС на реках Пяндж и Амударья и, по моему мнению, к вышеназванному соглашению по использованию вод трансграничных рек в перспективе должен присоединиться и Афганистан», - подчеркнул Норов.

Ташкентская конференция по Афганистану – «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» проходит 26-27 марта с участием представителей более 60 государств и международных организаций.

Официальный Душанбе на конференции представляет глава МИД Таджикистана Сироджиддин Аслов.

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