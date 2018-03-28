В начале марта издательский дом Oxford добавил таджикский в свой проект Oxford Global Languages (OGL), и он стал первым центральноазиатским языком в этом проекте.



Первый англо-таджикский онлайн-словарь, который составлял профессор Абдусалом Мамадназаров, содержит 100 тысяч слов и фраз. Теперь желающие овладеть этим мелодичным языком иностранцы могут сделать это с помощью удобного сервиса.



А есть ли такая возможность у русскоязычных, тем более – живущих в Таджикистане? Легко ли выучить таджикский на его родине, каждый день проводя среди носителей?

«Открытая Азия онлайн» изучила этот вопрос и пришла к выводу: как ни парадоксально, освоение таджикского в Таджикистане – это трудно, дорого и малоэффективно.

Первый англо-таджикский онлайн-словарь

Таджикский, государственный и неродной

Таджикский имеет статус государственного языка, а русский – языка межнационального общения.



Законы республики требуют от каждого гражданина владеть таджикским, вся официальная переписка должна вестись исключительно на государственном языке, а также – научные исследования и культурные мероприятия.



При этом возможностей для освоения таджикского практически нет.



Особо остро стоит вопрос для этнических меньшинств. Как известно, в советское время владеть таджикским у них не было необходимости. Теперь закон этого требует, но всё не так просто.

Жительница Душанбе Ирина Александрова рассказала в интервью «Открытой Азии онлайн», что не раз слышала упрёки в незнании госязыка. Поэтому они с подругой, которая тоже живёт в Душанбе, решили его выучить. А одного желания оказалось мало.



– Во-первых, невозможно найти групповые курсы по изучению таджикского языка, репетиторы стоят дорого, проблемы с учебниками. Мы так искали месяц, а потом распрощались с нашей идеей. А с английским: полно учебников, и курсов, дорогих и доступных, выбирай на свой вкус, – делится Ирина Александрова.



В 2010 году президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая по случаю Дня государственного языка, отметил:

Для эффективного изучения государственного языка и обеспечения охвата им всех наций и народностей, населяющих страну, следует создать необходимые условия, то есть организовать курсы по обучению, подготовить и издать учебные пособия, общие и отраслевые словари и разговорники и так далее.

Но заявление президента не решило проблему.

Язык поэтов

Быть полиглотом, конечно, круто, знание других языков, кроме родного, открывает большие перспективы – как для профессионального роста, так и для культурного обогащения.

Таджикский – это язык, на котором писали Омар Хайям, Фирдоуси, Хафиз Шерози. Это дверь в мир классической поэзии.



Интересен ещё такой момент. Большинство языков ЦА – казахский, кыргызский, узбекский, туркменский – тюркские. В принципе, освоив один из них, можно объясниться с соседями.

А таджикский – это фарси, подвид персидского, на котором говорят в Афганистане, Иране и немного в Бахрейне, Ираке, Омане, Йемене, ОАЭ.

По данным открытых источников, общее количество носителей персидского – 60 миллионов человек в мире, причём для 53 миллионов таджикский (или, наоборот, персидский) считается вторым языком.

Школа, университет, курсы: учил, но забыл

В русских, узбекских, кыргызских и английских школах Министерство образования настаивает на изучении таджикского языка в качестве государственного – по два академических часа в неделю. И никого не волнует результат: детей выпускают с исключительно базовыми знаниями.

Почему многолетнее обучение в школах и университетах неэффективно? Внятного официального ответа нет.

Есть ли курсы таджикского языка? Конечно. Такой предлагает, например, Центр иностранных языков факультета филологии Таджикского государственного университета. Курс продолжается 9 месяцев и стоит 1300 долларов. При этом среднемесячная зарплата на январь 2018 года в этой республике – 125 долларов.

Если слушатель этих языковых курсов – резидент страны дальнего зарубежья, то вуз обязуется сделать учебную визу.

А вот бесплатные курсы, которые проводились бы при господдержке, практически отсутствуют. Впрочем, и платные найти не так просто.



Как рассказал «Открытой Азии онлайн» директор языкового центра «Kabir Group» Мехрубон Бурхонов, когда они открывались, у них была задумка учить и таджикскому, но из-за отсутствия желающих проект свернули.



Учитель и самоучитель

Напряжение хоть как-то снимают репетиторы, которые берут 7 долларов за час или 90 долларов за месяц, если занимаются три раза в неделю по полтора часа.



Пособий по изучению таджикского языка в республике тоже мало, и стоят они дорого. Их можно найти на сайте «Амазон», который предлагает, например, учебники для начинающих – от таких авторов, как Азим Байзоев, Фируз Джумаев и Насрулло Ходжаёри. Цена колеблется от 10 до 100 долларов.

Скриншот с сайта «Амазон»

Для русскоговорящих есть «Самоучитель таджикского языка» М. Махадова, который был издан ещё в 1993 году.



Существуют учебники для детей с переводом как на русский, так и на английский.



Интернет в помощь

Как видно, во всём этом нет системности. Обладающие же непреодолимым желанием, силой воли и терпением смогут освоить таджикский язык с помощью открытых источников.



Существует ряд приложений для смартфонов на базе Android и iOS, например: русско-таджикский, таджикско-русско-английский переводчики и разговорники. Но это опять же – не государственный проект, их разработали местные волонтёры.



Онлайн-словари предлагают такие сайты, как w2mem.com, sahifa.tj, odob.tj, Google translator.

Самый эффективный способ изучения таджикского

Очевидно, что самый эффективный способ выучить язык – жить рядом с носителями. Казалось бы, Таджикистан – одна идеальная языковая среда. Однако Душанбе, как и любая другая постсоветская столица, не может похвастать наличием чистого таджикского языка и обилием населения, которое бы на нём говорило.



Даже если неноситель попытается практиковаться в таджикском на улицах Душанбе, в кафе, в аптеке, ему будут отвечать на русском или на ломанном английском, но не позволят гостю мучиться, подбирая слова.



Поэтому единственным работающим вариантом, пожалуй, остаётся – поселиться на время в таджикском селе и погрузиться в настоящую среду. Там не только чистый воздух и красивая природа, но и языковой барьер. Поэтому рано или поздно либо изучающий заговорит на таджикском, либо – наоборот.