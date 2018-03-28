Московский общегородской праздник Навруз, в котором приняли участие представители министерств и ведомств России, чрезвычайные и полномочные послы стран ареала Навруз, жители и гости Москвы, а также представители различных национальных диаспор России состоялся 25 марта на ВДНХ.

Открывшись в 13.00, праздничная программа продолжалась до 20.00 на двух площадках - в 75-м павильоне и во дворе ВДНХ. В большом зале проходил концерт творческих вокальных и танцевальных коллективов, а также выставка национальных промыслов и ремесел. Во дворе, где в огромных казанах повара из разных стран готовили плов, состоялся фестиваль "Культ - плова".

Посольством Республики Таджикистан в Российской Федерации в качестве почетного гостя на праздничный концерт был приглашен народный артист Таджикистана Давлатманд Холов. Также на гала-концерте нашу страну представляли Фуруг Ниёзова, Фахриддин Фазлиев, участница международного вокального конкурса "Ты супер!" Мехрона Гайбуллоева и танцевальные ансамбли “Нур” и “Гулчин”, сообщается на сайте диппредставительства.

Фото Посольства Республики Таджикистан в Российской Федерации 1 /21

Таджикский дворик, организованный Посольством Республики Таджикистан в России, состоял из различных товаров народных ремесел, многочисленных изделий из полудрагоценных камней и дерева, глиняных фигурок ручной работы, а также из национальных одежд и сюзане, украшенных национальными узорами и вышитыми золотыми нитями. Также гости могли отведать традиционную праздничную кухню таджиков и ознакомиться с основными традициями Навруза.

В другом зале павильона более ста спортсменов выступили в борцовских соревнованиях и показали москвичам таджикский вид борьбы - гуштингири.

По предварительным подсчетам, московский Навруз посетили свыше 45 тысяч человек.

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