Очередное заседание Совета глав правительств стран Содружества пройдет в Душанбе 1 июня нынешнего года.

Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, 30 марта эксперты стран СНГ обсудят проект повестки очередного саммита.

В частности, будут обсуждены вопросы, касающиеся разработки проекта Соглашения о свободной торговле услугами, формирования и развития рынка интеллектуальной собственности, взаимодействия стран Содружества в сфере энергетики, межгосударственной стандартизации, обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования, разработки и финансирования межгосударственных инновационных проектов и мероприятий.

В области гуманитарного сотрудничества главам правительств будет предложено рассмотреть проекты положений о Съезде учителей и работников образования государств – участников Содружества Независимых Государств и о Международном молодежном проекте «100 идей для СНГ».

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus