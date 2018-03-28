В Наманганской области Узбекистана три человека отравились токсичными газами в выгребной яме при попытке достать мобильный телефон, пишет CA-NEWS (UZ).
Случай произошел в ночь на 26 марта в одном из домов в Папском районе, сообщает МЧС республики.
Мужчина уронил в выгребную яму мобильный телефон и позвал на помощь соседа. Он спустился в выгребную яму и потерял сознание. За ним в яму спустились еще двое мужчин. Все они скончались от удушья.
МЧС Узбекистана попросило граждан в случае возникновения аналогичных ситуаций обращаться за помощью к спасателям.
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