В Наманганской области Узбекистана три человека отравились токсичными газами в выгребной яме при попытке достать мобильный телефон, пишет CA-NEWS (UZ).



Случай произошел в ночь на 26 марта в одном из домов в Папском районе, сообщает МЧС республики.



Мужчина уронил в выгребную яму мобильный телефон и позвал на помощь соседа. Он спустился в выгребную яму и потерял сознание. За ним в яму спустились еще двое мужчин. Все они скончались от удушья.



МЧС Узбекистана попросило граждан в случае возникновения аналогичных ситуаций обращаться за помощью к спасателям.