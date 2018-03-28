Международная выставка-ярмарка «Таджикистан-2018» состоится в Душанбе с 29 по 31 марта в комплексе "Кохи Борбад" при поддержке правительства Таджикистана. Участие в ней наряду с другими странами примут и челябинские бизнесмены.
Визит представителей бизнес-кругов Челябинской области и «Центра поддержки экспорта Челябинской области» в Душанбе состоится при поддержке Торгового представительства Российской Федерации в Республике Таджикистан.
Деловой визит организуется в целях расширения и укрепления российско-таджикского торгово-экономического сотрудничества в сфере сельскохозяйственной техники, продуктов питания, железобетонных изделий и машиностроения, а также участия предприятий Челябинской области в Международной выставке-ярмарке «Таджикистан-2018», сообщили "АП" в Торговом представительстве России в Таджикистане.
В период с 29 по 31 марта на выставке будет рабоать стенд этого российского региона, где будет предложена продукция крупнейших и одних из лучших производителей Челябинской области.
Как сообщается на сайте Торгово-промышленной палаты РТ, основными разделами универсальной выставки "Таджикистан-2018" будут:
- Энергетика. Гидроэнергетика. Энергетическое оборудование, технологии;
- Горнорудная промышленность (техника и оборудование для обработки драгоценных и полудрагоценных металлов);
- Машиностроение;
- Металл. Металлообрабатывающее оборудование.
- Химическая промышленность. Минеральные удобрения. Бытовая химия.
- Сельское хозяйство (сельскохозяйственная техника, запчасти, оборудование, переработка сельхоз продукции, ветеринарные препараты, оборудование для капельного орошения);
- Агропромышленный комплекс. Пищевая промышленность: (технологии и оборудование);
- Оборудование для общепита и торговли;
- Строительство: строительство автомобильных дорог, мостов, тоннелей, жилых домов. Строительные материалы, строительная, коммунальная, дорожная, карьерная техника. Оборудование по переработке местного сырья для производства стройматериалов.
- Лес и деревообработка;
- Легкая промышленность (оборудование и технологии). Оборудование по переработке хлопка, кокона, шерсти, кожевенного сырья и вторсырья;
- Медицина, фармацевтика (технологии и оборудование для переработки лекарственных трав), медицинская техника, оптика, стоматология, ортопедическая продукция, протезирование;
- Информационные технологии и телекоммуникации;
- Транспорт и логистика;
- Автозапчасти, аккумуляторы, шины;
- Банковские технологии, услуги, оборудование;
- Безопасность, средства спасения и противопожарная защита;
- Оборудование и технологии по изготовлению ювелирных изделий;
- Упаковка, тара, этикетка и полиграфия
- Оборудование по производству детских игрушек и сувениров;
- Хозяйственно-бытовые товары;
- Нефтепродукты, ГСМ;
- Переработка отходов;
- Туризм и путешествия. Санаторно-курортное лечение;
- Ремесленничество.