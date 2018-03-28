Международная выставка-ярмарка «Таджикистан-2018» состоится в Душанбе с 29 по 31 марта в комплексе  "Кохи Борбад" при поддержке правительства Таджикистана. Участие в ней наряду с другими странами примут и челябинские бизнесмены.

Визит представителей бизнес-кругов Челябинской области и «Центра поддержки экспорта Челябинской области» в Душанбе состоится при поддержке Торгового представительства Российской Федерации в Республике Таджикистан.

Деловой визит организуется в целях расширения и укрепления российско-таджикского торгово-экономического сотрудничества в сфере сельскохозяйственной техники, продуктов питания, железобетонных изделий и машиностроения, а также участия предприятий Челябинской области в Международной выставке-ярмарке «Таджикистан-2018», сообщили "АП" в Торговом представительстве России в Таджикистане.

В период с 29 по 31 марта на выставке будет рабоать стенд этого российского региона, где будет предложена продукция крупнейших и одних из лучших производителей Челябинской области.

Как сообщается на сайте Торгово-промышленной палаты РТ, основными разделами универсальной выставки "Таджикистан-2018" будут: 

  • Энергетика. Гидроэнергетика. Энергетическое оборудование, технологии;
  • Горнорудная промышленность (техника и оборудование для обработки драгоценных и полудрагоценных металлов);
  • Машиностроение;
  • Металл. Металлообрабатывающее оборудование.
  • Химическая промышленность. Минеральные удобрения. Бытовая химия.
  • Сельское хозяйство (сельскохозяйственная техника, запчасти, оборудование, переработка сельхоз продукции, ветеринарные препараты, оборудование для капельного орошения);
  • Агропромышленный комплекс. Пищевая промышленность: (технологии и оборудование);
  • Оборудование для общепита и торговли;
  • Строительство: строительство автомобильных дорог, мостов, тоннелей, жилых домов. Строительные материалы, строительная, коммунальная, дорожная, карьерная техника. Оборудование по переработке местного сырья для производства стройматериалов.
  • Лес и деревообработка;
  • Легкая промышленность (оборудование и технологии). Оборудование по переработке хлопка, кокона, шерсти, кожевенного сырья и вторсырья;
  • Медицина, фармацевтика (технологии и оборудование для переработки лекарственных трав), медицинская техника, оптика, стоматология, ортопедическая продукция, протезирование;
  • Информационные технологии и телекоммуникации;
  • Транспорт и логистика;
  • Автозапчасти, аккумуляторы, шины;
  • Банковские технологии, услуги, оборудование;
  • Безопасность, средства спасения и противопожарная защита;
  • Оборудование и технологии по изготовлению ювелирных изделий;
  • Упаковка, тара, этикетка и полиграфия
  • Оборудование по производству детских игрушек и сувениров;
  • Хозяйственно-бытовые товары;
  • Нефтепродукты, ГСМ;
  • Переработка отходов;
  • Туризм и путешествия. Санаторно-курортное лечение;
  • Ремесленничество.