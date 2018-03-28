Международная выставка-ярмарка «Таджикистан-2018» состоится в Душанбе с 29 по 31 марта в комплексе "Кохи Борбад" при поддержке правительства Таджикистана. Участие в ней наряду с другими странами примут и челябинские бизнесмены.

Визит представителей бизнес-кругов Челябинской области и «Центра поддержки экспорта Челябинской области» в Душанбе состоится при поддержке Торгового представительства Российской Федерации в Республике Таджикистан.

Деловой визит организуется в целях расширения и укрепления российско-таджикского торгово-экономического сотрудничества в сфере сельскохозяйственной техники, продуктов питания, железобетонных изделий и машиностроения, а также участия предприятий Челябинской области в Международной выставке-ярмарке «Таджикистан-2018», сообщили "АП" в Торговом представительстве России в Таджикистане.

В период с 29 по 31 марта на выставке будет рабоать стенд этого российского региона, где будет предложена продукция крупнейших и одних из лучших производителей Челябинской области.

Как сообщается на сайте Торгово-промышленной палаты РТ, основными разделами универсальной выставки "Таджикистан-2018" будут: