Несмотря на то, что по законодательству Узбекистана, проезд тонированных авто по дорогам этой страны запрещен, для иностранных граждан, следующих транзитом через Узбекистан, туристов и сотрудников диппредставительств сделаны исключения, пишет сегодня Nuz.uz.

Временные они, или постоянные, пока не сообщается.

Ранее информационное агентство УзА распространило информацию о том, что туристов наравне с гражданами республики будут штрафовать за тонированные стекла автомобилей.

Однако в УБДД ГУВД Ташкента эту информацию опровергли, заявив, что к гостям они относятся доброжелательно и за тонировку не штрафуют.

«Согласно статье 17 КоАО РУ иностранные граждане и лица без гражданства подлежат административной ответственности на общих основаниях. Однако сейчас, когда Президентом нашей страны установлены добрососедские отношения с рядом государств, и началось активное развитие въездного туризма, мы весьма благосклонно относимся к гостям нашей столицы и не останавливаем автомобили с иностранными номерами только за тонировку. Основанием для остановки транспортного средства может послужить нарушение правил дорожного движения», - прокомментировал NUZ.UZ главный инспектор административного отдела УБДД ГУВД столицы Дильшод Исраилов.

Также представитель УБДД пояснил, что иностранные граждане, следующие транзитом через Узбекистан в другие страны, и вовсе не подлежат штрафам за тонированные стекла авто: это предусмотрено международными договорами, и об этом иностранных граждан сразу уведомляют на пограничных пунктах.

Кроме того, особым иммунитетом обладают дипломаты и иностранные журналисты, аккредитованные в РУ. На общих основаниях подлежит административной ответственности только технический персонал посольств, работающих на территории Узбекистана.

«На материал агентства УзА было очень много откликов в соцсетях. Узбекистанцы писали, что гостям нужно показать свое гостеприимство и быть лояльнее, если мы намерены развивать туризм. Ведь в некоторых соседних странах разрешено тонировать стекла автомобилей, и снятие тонировки создаст неудобства для въезжающих в Узбекистан. Наша задача эти неудобства минимизировать», - добавил Дильшод Исраилов.

Кстати, как пишут в соцсетях многие наши соотечественники, которые побывали на наврузовские выходные в Узбекстане, в том числе и на тонированных авто, никаких проблем с дорожной инспекцией этой страны у них не возникало.

Между тем, следует отметить, что, по данным УГАИ Таджикистана, в Узбекистан запрещен въезд автомобилей, которыми управляют по доверенности.

Напомним также, что граждане Таджикистана, въезжающие на территорию Узбекистана на собственном автомобиле, должны заплатить пошлину, установленную законодательством соседней республики.

Размер пошлины, в данном случае, зависит от объема двигателя машины. Например, пошлина автомобиля марки «Тойота Корола» составляет 45 долларов США.

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