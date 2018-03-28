Ташкент высоко ценит усилия стран региона, ООН, других международных организаций в деле достижения мира и согласия на афганской земле. Об этом сегодня, 27 марта, выступая на ташкентской международной конференции по Афганистану, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Он отметил, что война на афганской земле была начата не гражданами этой страны, а навязана извне.

«Твердо убежден в том, что сам афганский народ может положить конец сорокалетней войне, но для этого ему необходима поддержка мирового сообщества», - заявил Мирзиёев.

Лидер Узбекистана заявил, что его страна выступает за налаживание прямых контактов правительство ИРА с «Талибаном» без каких-либо предварительных условий.

Мирзиёев заявил, что Ташкент всегда может предоставить площадку для налаживания любых контактов между правительством ИРА с талибами.

Президент Узбекистана отметил, что народы региона Центральной Азии в дни празднования Навруза всегда прощали обиды и прекращали вражду, и призвал противоборствующие в Афганистане силы последовать этим традициям.

Шавкат Мирзиёев рассказал о мерах, принимаемых Ташкентом для возрождения экономики, культуры, образования Афганистана, и призвал мировое сообщество последовать этом примеру.

«Обеспечивая мир и стабильность в Афганистане, мы обеспечиваем безопасность во всем мире, прежде всего, в регионе Центральной Азии», - заявил узбекский лидер.

Президент Афганистана Ашраф Гани в своем выступлении на ташкентской конференции предложил минутой молчания почтить память всех жертв терроризма.

Гани выразил признательность силам НАТО за поддержку мирной жизни в Афганистане.

Он признался в том, что альтернативы мирному процессу, мирным переговорам в Афганистане нет, при этом Ашаф Гани призвал страны региона укрепить экономические связи с его государством, «так как мир в ИРА наступит тогда, когда народ будет занят мирным трудом».

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