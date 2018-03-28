Власти Казахстана пригрозили заблокировать видеохостинг YouTube, соцсети Facebook и Twitter на территории республики. Такие меры примут в случае, если эти площадки не ограничат для казахстанских пользователей доступ к материалам партии «Демократический выбор», признанной экстремистской, передает Informburo.kz со ссылкой на министерство информации и коммуникации (МИК РК).

Ведомство еще 13 марта направило в адрес Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджера Telegram уведомительные письма о необходимости выполнить судебное решение, касающееся материалов ДВК.

«На сегодняшний день администрации "ВКонтакте" и "Одноклассники" приняли меры по ограничению доступа для пользователей с территории Республики Казахстан к указанным материалам. Также по состоянию на 26 марта материалы и группа ДВК частично удалены с 12 страниц на интернет-ресурсе Instagram и в мессенджере Telegram», – сообщила зампредседателя Комитета информации МИК Ляззат Суйндик.

В Youtube, Facebook и Twitter уведомительные письма, с ее слов, находятся на стадии рассмотрения.

Если сайты откажутся выполнять решение суда, ведомство может принять меры в соответствии с действующим законодательством, подчеркивается в сообщении.

Есильский районный суд Астаны 13 марта признал незарегистрированное оппозиционное движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) бизнесмена Мухтара Аблязова экстремистской организацией.

Это решение мотивировали тем, что беглый олигарх нарушает запрет на пропаганду и агитацию за насильственное изменение конституционного строя.

Стоит отметить, что проживающий за рубежом Аблязов активно использует социальные сети – он регулярно публикует на своей странице Facebook видеоролики с критикой казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, а также ведет трансляции на Youtube. Жители Казахстана не раз отмечали, что во время этих трансляций доступ к видеохостингу затруднен.

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