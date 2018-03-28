В ближайшие дни на территории страны сохранится неблагоприятная погода – ожидаются сильные дожди, грозы, град (в горных районах выше 2000 метров - мокрый снег), сообщает КЧС со ссылкой на данные Агентства по гидрометеорологии РТ.

Также существует угроза поражения молнией, подъема уровня воды в реках, а на горных дорогах республики – сход селей, лавин и камнепадов.

Непогода может спровоцировать дорожно-транспортные происшествия, повреждение линий электропередачи, повал деревьев, повреждение крыш домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, - предупреждает КЧС.

В этой связи, КЧС просит население и гостей страны в условиях непогоды обходить стороной рекламные щиты и шаткие строения, парковать автомобили в гараже, а при его отсутствии оставлять подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus