Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай, сообщает Медуза со ссылкой на Bloomberg. По данным агентства, это первая зарубежная поездка Ким Чен Ына с момента прихода к власти в Северной Корее в 2011 году.

Ранее о визите в Китай высокопоставленного гостя из КНДР сообщили японское информагентство Kyodo News и китайское издание South China Morning Post. По данным Kyodo News, он прибыл на поезде через приграничный китайский город Даньдун. Отели возле моста между Даньдуном и городом Синыйджу в КНДР с 25 марта приостановили бронирование номеров, окна которых выходят на северокорейскую сторону, отмечает Kyodo News.

Японское телевидение сообщает о сверхсекретном поезде, прибывшим сегодня из Северной Кореи в Пекин. [Южнокорейское издание] Daily NK сообщило, что в районе станции Даньдун были усилены меры безопасности. Если это подтвердится, кто пассажир поезда, все равно пока загадка…

В Даньдуне и Пекине в дни предполагаемого визита Ким Чен Ына были усилены меры безопасности, сообщает South China Morning Post. По данным Kyodo News, 26 марта автомобиль с номерами северокорейского посольства был замечен возле пекинского Дома народных собраний, где обычно проходят официальные мероприятия правительства и Коммунистической партии Китая.

Сколько продлится визит северокорейского лидера, и с кем он встретится в Китае, неизвестно, пишет Bloomberg. По данным Kyodo News, главная цель поездки — наладить отношения с Пекином, ставшие напряженными из-за того, что китайские власти поддерживают антиядерные санкции против КНДР.

Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына и глава Северной Кореи в 1994-2011 годах, совершал свои зарубежные визиты на бронированном поезде. По данным СМИ, на этом поезде он приезжал в Китай четыре раза.

В начале марта президент США Дональд Трамп согласился на встречу с Ким Чен Ыном, предложенную северокорейским лидером. Трамп заверил, что готов провести ее до мая 2018 года.

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