Школьники Таджикистана завоевали первые места на Всероссийском чемпионате «РобоЛига Russia-2018».

В минувшую субботу в Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоялся ежегодный чемпионат по робототехнике и инжинирингу, организованный в рамках Всероссийского чемпионата «РобоЛига Russia-2018». В нем приняли участие 450 юных инженеров из России и стран СНГ. Таджикистан представляли школьники из Академии ментальной арифметики «Империя знаний».

«Среди участников мы показали себя достойно! Наши ребята приняли участие в двух состязаниях и заняли первые два места в категории "Конструирование и запуск планеров", а также взяли первенство в командном состязании "Запуск машины Голдберга". В конструировании и запуске планеров первое место занял Азамджон Маджидов, второе место - Рахмихудо Шукрихудоев», - сообщили в Академии.

В командном состязании – конструирование и "Запуск машины Голдберга" команда таджикистанских ребят заняла 1 место и выиграла кубок Голдберга.

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«В состав команду вошли Даниил Умаров, Окил Чиляев и Екуб Файзуллоев», - сообщил источник.

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